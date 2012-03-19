〔中国社会〕故宫大盗被判有期徒刑13年,并处罚金1.3万元--新华

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京3月19日---新华社报导,震惊海内外的中国故宫被盗案周一在北京市二中院宣判,28岁的故宫大盗--石柏魁被判有期徒刑13年,剥夺政治权利三年,并处罚金1.3万元人民币.
2011年5月8日,28岁的石柏魁来到北京故宫博物院的斋宫诚肃殿,盗走香港两依藏博物馆展出的九件展品.
故宫又被称作紫禁城,是清代皇家施政及生活之重地,历来都披着神密的面纱.此盗窃案的发生,令海内外华人对故宫的管理都十分担忧.(完)
--记者 毕晓雯 ; 审校 黄凯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。