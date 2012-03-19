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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 10:20 BJT

〔中国新债〕惠天热电周四将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月19日电---中国沈阳惠天热电股份有限公司(000692.SZ)周一公告称,将于周四(22日)在
银行间债市簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 惠天热电       --       2       12    3/22簿记建档  兴业银行     AA-       3/23       3/26                                       
 (000692.SZ)                                                   
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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