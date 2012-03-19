〔中国债市动态〕现券收益率早盘变动甚微,政策面平静市场交投清淡

路透上海3月19日电---中国银行间债市周一早盘现券变动甚微,成交颇为清淡.平静的政策面并没有给予投资者更多的指引;除14天期外,其余期限资金利率走稳,不能有效激发买盘.稍早发行的两期国开债中,浮息品种中标利差低于预期,但暂未对二级市场造成明显扰动.

"今天上午(收益率)基本没有什么变动,观望情绪浓重,"北京一银行交易员表示.

华北另一银行交易员亦指出,市场没有太多的政策性预期,交易性机会确实不多,机构观望气氛较重.金融债方面,基本没有买盘,且买卖差距较大.新招标的三年期国开浮息债中标利差低于预期,但暂时没有带动二级市场走势.

业内人士稍早透露,国开行招标发行的三年期浮息债(一年定存基准),中标利差49个基点(bp),低于57bp的预测均值.同时招标的10年期固息债,中标利率为4.21%,稍高于市场预期均值.[ID:nSB1439874]

银行间市场资金面继续呈现宽松,质押式回购利率CNREPO=CFXS除14天期品种因跨季因素明显走升之外,其它期限走势均较平稳.[CN/CN]

剩余期限约2.46年的国开行浮息金融债110250最新成交对应收益率CN110250=CFXS为4.0752%,上日尾盘为4.0737%.(完)