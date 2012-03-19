〔中国债市动态〕现券收益率早盘变动甚微,政策面平静市场交投清淡

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海3月19日电---中国银行间债市周一早盘现券变动甚微,成交颇为清淡.平静的政策面并没有给予投资者更多的指引;除14天期外,其余期限资金利率走稳,不能有效激发买盘.稍早发行的两期国开债中,浮息品种中标利差低于预期,但暂未对二级市场造成明显扰动.
"今天上午(收益率)基本没有什么变动,观望情绪浓重,"北京一银行交易员表示.
华北另一银行交易员亦指出,市场没有太多的政策性预期,交易性机会确实不多,机构观望气氛较重.金融债方面,基本没有买盘,且买卖差距较大.新招标的三年期国开浮息债中标利差低于预期,但暂时没有带动二级市场走势.
业内人士稍早透露,国开行招标发行的三年期浮息债(一年定存基准),中标利差49个基点(bp),低于57bp的预测均值.同时招标的10年期固息债,中标利率为4.21%,稍高于市场预期均值.[ID:nSB1439874]
银行间市场资金面继续呈现宽松,质押式回购利率CNREPO=CFXS除14天期品种因跨季因素明显走升之外,其它期限走势均较平稳.[CN/CN]
剩余期限约2.46年的国开行浮息金融债110250最新成交对应收益率CN110250=CFXS为4.0752%,上日尾盘为4.0737%.(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。