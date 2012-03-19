《阳歌专栏》阿里巴巴和eBay狭路又相逢

(本文由路透中文网编译提供)

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作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**阿里巴巴和eBay狭路又相逢**

七年前，阿里巴巴和eBay(EBAY.O)在网络拍卖领域打得血雨腥风，但讽刺的是，那场战役没有胜利者。如今，两大电子商务巨头或在电子支付领域再起冲突。

最新报导称，eBay旗下大获成功的PayPal拟进军中国快速增长的国内电子支付市场。实际上，PayPal已在处理中国和其它国家间的电子支付。PayPal还暗示，早在去年秋天，就已认真考虑进军中国本土市场，处理中国买卖双方的交易支付。

中国在线支付市场尚未对外资企业开放，但中国目前开始接受申请，许多人预计，中国将于今年晚些发放首批执照。去年，中国本土电子支付商获得执照。PayPal一名高管称，他对其公司成为首批获准的外国公司持谨慎乐观态度。

关注这一市场的人知道，PayPal进军中国在线支付市场，将与阿里巴巴的支付宝（AliPay）构成直接竞争。支付宝已迅速成长为阿里巴巴集团最具价值的资产之一，也是该领域的领头羊之一。

中国互联网史学家将想起阿里巴巴另一项服务——淘宝在线拍卖市场，从2005年前后与eBay的易趣网进行激烈交锋。淘宝制定了严格的免费政策，并由此迅速蚕食易趣网市场份额。易趣网当时是中国在线拍卖服务的主要平台商，也就是所谓的C2C服务。

易趣网最终妥协，将市场让给阿里巴巴，而阿里巴巴此战大获全胜。颇具讽刺的是，阿里巴巴未能找到在线拍卖业务大幅盈利的途径，发现自己虽胜犹败。如今，在线拍卖业务不过是阿里巴巴规模较小的资产之一。

eBay和阿里巴巴此后度过了短暂的“蜜月期”，eBay于去年打破了两者合作关系。不同于不再吸引投资者的在线拍卖业务，电子支付业务看似是更保险的长期押注，因为总会被网络交易者用到，并能在转账支付中为服务供应商提供稳定财源。

支付宝在中国国内运营已久，显然在市场中占有优势。但也就是说，PayPal多年来一直活跃在中国与其它国家客户的跨境交易市场，如果获得在华营业执照，拥有众多资源发起一场新的战役。这场竞争将是多彩有趣的，eBay很可能在第二次与阿里巴巴角力中获胜。

一句话：今年晚些时候，阿里巴巴和eBay或在电子支付领域第二次角力，阿里巴巴支付宝服务或承压。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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