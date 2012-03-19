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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 10:52 BJT

《外汇动态》美元/韩元下滑,但跌势受韩国进口商买盘限制

0235GMT---美元/韩元KRW=KFTC下滑,受韩国出口商和海外基金打压,进口商则逢低承接,令美元跌势受限.

经纪商称,由于美元/韩元看来不大可能跌破1,120,一些海外人士和本地银行间投机客也加入买进行列.

美元/韩元跌0.2%至1,123.5.

"进口商通常在1,120附近比较活跃.若欧元进一步上涨,该水平或被突破.不过美元/韩元在1,115有强力支撑,且目前陷于1,115至1,130区间,"首尔一外资银行资深经纪商称.

目前美元/韩元200日移动均值为1,115.3.(完)

--编译 王丽鑫;审校 蔡美珍

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