《Wynn专栏》油价大涨给节能行业带来发展良机

路透伦敦3月16日电---持续攀高的油价和日渐增强的政策支持,正在促进节能行业发展.

传统观点认为在家庭和工业中推行节能是件难事,因为兴趣不大且先期成本偏高,影响接受程度.

此外,哪怕节能得以实现,"回弹效应"也会稀释节能成果,能源回弹效应指的是消费者节能之后,放纵自己消费更多能源,比如当消费者的燃料费用有所降低后,反而增加使用暖气.

不过,专注于推行节能的企业目前表现不错.

股指提供商编纂的指数,是集结在特定题材上赚钱的上市公司,例如节能,并按照企业市值及该项题材创造营收比例来配置权重.

今年迄今,多项指标节能类股指的涨幅比摩根士丹利(MSCI)全球股指高出3-7个百分点.截至3月16日,MSCI全球股指上涨了约11%.

在汇丰控股的"节能和能源管理"股指的成份企业,包括Praxair(PX.N)(工业用途燃气供应商),Tesla(TSLA.O)(电动车厂商)和Rockwool(ROCKb.CO)(绝缘材料厂商).

汇控分析报告指出,除了今年有上佳表现外,预测显示节能题材未来12个月的表现亦将超越气候概念股(清洁能源和废物处理),节能企业的每股盈余(EPS)增长率更高,市盈率(本益比,P/E)更低.

**油价**

市场回头拥抱节能股,是在油价高涨的背景下发生.

自2011年2月以来,布兰特原油鲜少跌落100美元,尽管面临欧元区危机削弱需求、经济二次衰退警告、新兴经济体增长迅速放缓等不利因素,这暗示油价长期可能更高.布兰特原油周五报123.40美元.

根据汤森路透数据,自去年初以来四个指标股指走势显示,节能股与美国原油期货CLc1每日相关性从0.49到0.51不等.

相关性若为1代表完全正相关性,若为零则代表完全没有相关性.

这四个股指是汇丰指标能源效率指数.HSCCBE、NASDAQ OMX能源效率指数.GRNENEF、瑞士信贷全球资源效率指数.CSRETRUS和富时环境机会能源效率指数.FTEOEE.

**政策**

另一个推动因素便是政策支持.

对现金紧俏的工业化国家政府而言,节能颇具吸引力,这些政府正在取消对可再生能源的协助,而低碳技术可以创造投资回报且无需补助,因此获得政府青睐.

一些新兴经济体也已制定效率目标,试图满足巨大能源需求并避免供电不足,不必为了燃烧化石燃料的碳排责任而负担一笔费用.

许多国家政府已制定许多效率计划、激励措施和目标.

欧盟目前正在加强其主要工具--节能指令(Energy Efficiency Directive),可能会在未来数月通过法令,强制约束能源公司有义务降低客户燃料费用,同时可能制定各国安装更高效电表的目标.

德国的目标是在2020年前将用电量削减十分之一,该国试图制定一条无核的能源之路.

美国(清洁能源财产评估,Property Assessed Clean Energy)和英国(绿色方案, Green Deal)的计划旨在让业主利用投资级债券市场,获得廉价的住房修缮贷款.

中国第12个五年规划(2011-2015年)包括节能减排和节水的目标,其中包含单位国内生产总值(GDP)能耗(能源强度)下降16%的目标任务.

**要实现难度高**

目前到了实现目标的效率恐将下滑的时候.

即便是当局事先采取能源配给来满足效率目标的中国计划经济,中国国家统计局表示,2011年未能达成五年规划的目标.

中国去年的单位GDP能耗下降2%,这对未来五年能耗削减16%的目标构成拖累.

与此同时,环保集团对英国的支持从直接注资转为贷款计划,这可能难以获得业主的关注.

严格来说,实现目标关乎管理行为:教育消费者使用能源及如何存钱.逐步推行智能电表就能帮忙,这种电表将根据个人房间和电器情况,传达能源使用的实时数据.

油价上涨也将助力,并是一个较高的政治焦点,发展中国家试图管理能源需求和碳排放量,大工程创新国家日本和德国企图戒除核能.(完)