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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 11:44 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:多数横盘波动,交投意愿平淡

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IFR悉尼3月19日电--美元兑日圆以外亚洲货币周一多数横盘波动,本周开局走势十分平淡.

上周五晚间的美元跌势今早仍在温和继续,推动澳元兑美元和欧元兑美元一度分别上冲至1.0615和1.3188,美元兑日圆则一度触及83.57.欧元兑日圆在短暂升穿110.00后下落.

然而当动能退去,各货币对呈现无序震荡,现在多数交投于纽约收盘水准下方.

美元兑日圆以外亚洲货币几乎未受上周五晚间美元跌势的影响,今日盘中几乎未浮现美元卖盘,持仓情况大致与上周五亚洲收盘时接近.

今日印尼央行向市场卖出美元的积极性略高.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

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