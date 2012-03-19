《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:多数横盘波动,交投意愿平淡

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文来源为IFR评论,3000Xtra用户请双击[IFR]即可浏览其他IFR消息与评论)
IFR悉尼3月19日电--美元兑日圆以外亚洲货币周一多数横盘波动,本周开局走势十分平淡.
上周五晚间的美元跌势今早仍在温和继续,推动澳元兑美元和欧元兑美元一度分别上冲至1.0615和1.3188,美元兑日圆则一度触及83.57.欧元兑日圆在短暂升穿110.00后下落.
然而当动能退去,各货币对呈现无序震荡,现在多数交投于纽约收盘水准下方.
美元兑日圆以外亚洲货币几乎未受上周五晚间美元跌势的影响,今日盘中几乎未浮现美元卖盘,持仓情况大致与上周五亚洲收盘时接近.
今日印尼央行向市场卖出美元的积极性略高.(完)
--编译 兰秀娟;审校 丁琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。