〔互联网产业〕中国支付宝三年投资5亿元力推电子商务货到付款体系

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海/北京3月19日电--中国领先的第三方支付平台支付宝(www.alipay.com)周一宣布,将在未来三年内投资5亿元人民币推动中国电子商务货到付款(COD)体系发展.
支付宝副总裁樊治铭在新闻发布会上表示,此次投资将主要用于大陆电子商务COD支付硬体升级、物流创新业务开发以及市场等方面.且按照计划,今年全年将针对电商COD市场投入3万台支付宝POS.
"今年在POS终端的投资金额预计达到近1亿元,在年内完成一、二级城市的布局后,明后年将继续推动三、四级市场的电商COD升级",樊治铭称.
今年一季度,支付宝已向市场投入数千台POS终端,覆盖全国逾60家区域配送公司;预计今年上半年,总共将对电子商务COD市场投入1万台终端设备,并实现中国大陆一线城市所有区域配送公司的全覆盖.
另外,作为支付宝货到付款战略的重要部份,支付宝将引入整合POS刷卡与货单资讯管理功能的支付宝终端设备,实现电子商务货到付款资金与物流资讯的即时匹配.
目前,国内大型B2C(企业对个人)平台当当网DANG.N已率先应用了支付宝的货到付款支付方案.统计数据显示,中国大陆除阿里巴巴旗下的天猫平台以外,70%的B2C交易额是通过货到付款的方式完成的.
同时,由于POS刷卡货到付款对硬体设备投入要求较大,中国大陆排名前100位的B2C电子商务公司中,能为用户提供POS刷卡货到付款服务的只有不到20%,大部份货到付款服务仍然停留在现金支付状态.
"通过支付宝的货到付款解决方案,货款最快在货物送达的24小时内即可到达B2C商户的支付宝帐户",支付宝B2C事业部总经理董小玲并指出,而在目前货到付款的收款方式下,商家要在多个工作日后才能收到货款.
支付宝公司成立于2004年,用户覆盖了整个C2C(个人对个人)、B2C及B2B(企业对企业)领域,根据其官方网站数据显示,截至2011年末,公司注册用户已突破6.5亿.
支付宝的母公司--阿里巴巴集团是中国最大的电子商务集团,集团旗下B2B业务分支--阿里巴巴1688.HK已在香港上市.(完)
--发稿 林琦/尹嫄婷; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。