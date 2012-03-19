〔日本债市〕公债价格小幅上涨,市场上周的修正走势暂歇

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京3月19日电---日本公债周一小幅上涨,市场上周的下跌走势暂歇,不过本周因节假日关系交易日较少,故走势可能受限.上周的跌势促使指标日债收益率(殖利率)触及三个月高位. 周一交投活动相对清淡,因日本市场周二将休市. 10年期日债收益率JP10YTN=JBTC最新下跌0.5个基点,报1.045%,低于上周四触及的三个月高位1.060%.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。