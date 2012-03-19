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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 11:40 BJT

〔日本债市〕公债价格小幅上涨,市场上周的修正走势暂歇

路透东京3月19日电---日本公债周一小幅上涨,市场上周的下跌走势暂歇,不过本周因节假日关系交易日较少,故走势可能受限.上周的跌势促使指标日债收益率(殖利率)触及三个月高位. 周一交投活动相对清淡,因日本市场周二将休市. 10年期日债收益率JP10YTN=JBTC最新下跌0.5个基点,报1.045%,低于上周四触及的三个月高位1.060%.

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