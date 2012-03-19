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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 11:48 BJT

《企业看点》--3月19日财务活动报导摘要

路透3月19日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 中国证券报援引业内消息人士和分析师报导称,中国银行业3月新增人民币贷款料达到约8,000亿元人民币(约合1,265.3亿美元).[ID:nSB1439436]

* 津巴布韦媒体周日报导称,该国已下令外国矿业公司将其出口获利存入当地银行,此为政府向矿商施压的最新举措,试图解决影响经济的美元紧缺问题.[ID:nL6E8EI0CX]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张明钧

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