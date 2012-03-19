〔中国能源〕国家发改委或于周二调整成品油零售价格--息旺能源

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京3月19日电---中国息旺能源(C1)引述消息人士称,国家发改委价格司周一下午将召集会议,或决定于周二调整成品油零售价格.
C1网站报导援引接近发改委人士称,发改委价格司周一下午召集会议,根据以往惯例,或是调整成品油零售价的先兆.
发改委此前曾于2月8日起将汽油、柴油零售价上调300元人民币/吨,是年内首次调整成品油价格.
C1网站数据显示,以2月7日为基准期,3月16日(上周五)时国际三地原油加权均价连续移动变化率已经达到11.07%,超过国内成品油价格形成机制要求的变化幅度4%,市场普遍预期发改委将于近期调整成品油价.
按照现行成品油价格形成机制,除考虑通胀、燃料供需等其他因素外,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,政府可相应调整国内成品油价格.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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