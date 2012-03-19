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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 11:57 BJT

〔中国基金〕2月QFII A股基金业绩平均上升6.15%,规模继续回升--理柏

路透上海3月19日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周一发布报告,合格境外机构投资者(QFII) A股基金人气止跌回升,规模继续回升;依已公布准确数据QFII A股基金,2月整体平均业绩扬升6.15%,表现稍逊于国内股票型基金.

不过,前两个月QFII A股基金的平均业绩则已大幅回升10.18%,优于国内股票型基金.整体QFII A股基金2月总资产规模初值,较1月修正后终值93.98亿美元成长6.22%至99.83亿美元,重新逼近百亿美元关卡.

合格境内机构投资者(QDII)基金2月平均业绩回升3.58%,前两个月QDII基金平均业绩已大幅扬升10.53%,明显优于国内股票基金.

今年以来中国股市出现反弹,上综指数.SSEC2月大幅弹升5.93%,今年以来已大幅回升10.42%.而中国股票型基金2月平均上涨7.22%.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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