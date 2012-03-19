〔中国基金〕2月QFII A股基金业绩平均上升6.15%,规模继续回升--理柏

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海3月19日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周一发布报告,合格境外机构投资者(QFII) A股基金人气止跌回升,规模继续回升;依已公布准确数据QFII A股基金,2月整体平均业绩扬升6.15%,表现稍逊于国内股票型基金.
不过,前两个月QFII A股基金的平均业绩则已大幅回升10.18%,优于国内股票型基金.整体QFII A股基金2月总资产规模初值,较1月修正后终值93.98亿美元成长6.22%至99.83亿美元,重新逼近百亿美元关卡.
合格境内机构投资者(QDII)基金2月平均业绩回升3.58%,前两个月QDII基金平均业绩已大幅扬升10.53%,明显优于国内股票基金.
今年以来中国股市出现反弹,上综指数.SSEC2月大幅弹升5.93%,今年以来已大幅回升10.42%.而中国股票型基金2月平均上涨7.22%.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。