〔人民币汇率〕2月名义有效汇率贬值0.98%,实际有效汇率涨0.54%--BIS

路透上海3月19日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2012年2月人民币名义有效汇率指数为104.14,环比贬值0.98%,结束此前连续六个月升值态势.

国际清算银行的数据并显示,2月人民币实际有效汇率指数为107.92,环比上涨0.54%.

至2月底,中国外汇交易中心人民币兑美元汇价CNY=CFXS当月升值0.24%.

中国总理温家宝在"两会"结束后的记者招待会表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平.中国将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向的波动.[ID:nSB1431998]

2010年6月,中国央行重启汇改,令人民币兑美元汇价摆脱近两年的盘整之势开始震荡上行,2011年全年累计升值4.70%.(完)

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