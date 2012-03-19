〔人民币汇率〕2月名义有效汇率贬值0.98%,实际有效汇率涨0.54%--BIS

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海3月19日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2012年2月人民币名义有效汇率指数为104.14,环比贬值0.98%,结束此前连续六个月升值态势.
国际清算银行的数据并显示,2月人民币实际有效汇率指数为107.92,环比上涨0.54%.
至2月底,中国外汇交易中心人民币兑美元汇价CNY=CFXS当月升值0.24%.
中国总理温家宝在"两会"结束后的记者招待会表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平.中国将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向的波动.[ID:nSB1431998]
2010年6月,中国央行重启汇改,令人民币兑美元汇价摆脱近两年的盘整之势开始震荡上行,2011年全年累计升值4.70%.(完)
参看详情,请点选国际清算银行网站(here)
--发稿 曲伟治; 审校 曹巍浩/张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。