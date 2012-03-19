〔中国铁路〕京沪高铁存在土建施工和采购招投标不规范等问题--审计报告

路透北京3月19日电---中国审计署针对京沪高铁发布阶段性审计报告显示,该项目还存在土建施工和个别物资采购招投标管理不规范等问题.其中涉及天津等铁路沿线地方基层套取、截留、挪用征地拆迁资金近5亿元人民币.

周一刊登在中国政府网的审计报告称,截至2011年6月底,除个别不影响运营的附属配套工程外,京沪高铁全部工程已完工,初步确认实际完成投资1,962.66亿元.不过总投资需待竣工决算后最终确定.

"审计也发现,京沪高铁建设还存在土建施工和个别物资采购招投标管理不规范、个别工程管理不到位等问题."审计署报告称.

其中,京沪高铁沿线个别地方基层单位套取、截留、挪用征地拆迁资金4.91亿元,包括南京市江宁开发区、天津市西青区和北辰区等.

对此审计署称,截至目前,天津市西青区和北辰区已分别将多计和挪用的征地拆迁资金如数扣回;对于江苏省江宁开发区管委会和天津市北辰区套取、截留征地拆迁资金的问题,相关地方政府正在组织专门力量进行调查处理.

同时,由于京沪高铁概算清理尚未完成,部分施工企业资金周转困难等原因,截至2011年5月底,京沪高铁土建、站房工程等施工企业欠付逾600家材料供应商材料款58.79亿元,欠付上千家施工队工程劳务款23.72亿元,合计82.51亿元.

审计报告并称,京沪高铁个别物资采购未按规定招标或招标评标不规范,涉及金额8.49亿元.此外,个别工程管理存在不到位,如京沪高铁取消了部分路段风屏障,造成4.13亿元物资闲置.

以上为审计署于2011年6月至9月对京沪高速铁路建设项目进行的阶段性跟踪审计结果.审计署从2009年开始对京沪高铁建设项目进行审计,旨在建设中及时发现和查处参建各方的违规问题,加强管理及完善制度.

审计署固定资产投资审计司司长徐爱生接受媒体采访时表示,三年跟踪审计发现的问题,目前已基本整改到位.在京沪高铁项目跟踪审计结束后,审计署仍将继续关注铁路项目建设,将适时选择重大铁路建设项目进行审计.

京沪高铁是中国"四纵四横"铁路快速客运网的骨干线路.途经北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、上海4省3市,全长1,318公里,初步设计概算2,176亿元.

京沪高铁于去年6月30日开通试运营,截至去年10月底,累计实现客票收入51.24亿元.(完)

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