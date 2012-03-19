〔中国货币市场〕资金面宽松助回购利率持稳,惟14天期因跨季因素走升(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海3月19日电---中国银行间市场资金面继续呈现宽松,周一质押式回购利率CNREPO=CFXS除14天期品种因跨季因素明显走升之外,其它期限走势均较平稳.
不过交易员预计,由于银行新增信贷投放力度不强,理财产品季末集中到期等原因,3月末的跨季因素对目前资金面整体宽松局面影响有限.
"只要机构提前安排一下(跨季资金),应该都没有太大的问题",华中一券商交易员说.
业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日仍仅申报了28天期和91天期两个期限的正回购需求,以及三个月期央票,一年期央票继续缺席.[ID:nSB1439756]
根据路透统计,本周公开市场央票到期510亿元人民币,无正回购到期.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4053 2.3829 +2.24 3,908.84
七天CN7DRP=CFXS 2.8893 2.9010 -1.17 682.83
14天CN14DRP=CFXS 3.5629 3.0046 +55.83 365.49
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4105 2.3970 +1.35 1,387.28
七天CHICNY7D=CFXS 2.9271 2.9018 +2.53 143.63
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.6700 2.4950 +17.50 333.00
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8850 1.9900 +89.50 81.45
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 3.0000 0.00 0.72
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.4050 2.4000 +0.50 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 2.8850 2.9100 -2.50 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5700 3.0300 +54.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.3950 2.3783 +1.67 --
七天SHICNYSWD= 2.8883 2.8975 -0.92 --
三个月SHICNY3MD= 4.9818 4.9999 -1.81 --
===============================================================================(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。