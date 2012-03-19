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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 12:11 BJT

〔中国货币市场〕资金面宽松助回购利率持稳,惟14天期因跨季因素走升(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海3月19日电---中国银行间市场资金面继续呈现宽松,周一质押式回购利率CNREPO=CFXS除14天期品种因跨季因素明显走升之外,其它期限走势均较平稳.

不过交易员预计,由于银行新增信贷投放力度不强,理财产品季末集中到期等原因,3月末的跨季因素对目前资金面整体宽松局面影响有限.

"只要机构提前安排一下(跨季资金),应该都没有太大的问题",华中一券商交易员说.

业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日仍仅申报了28天期和91天期两个期限的正回购需求,以及三个月期央票,一年期央票继续缺席.[ID:nSB1439756]

根据路透统计,本周公开市场央票到期510亿元人民币,无正回购到期.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4053 2.3829 +2.24 3,908.84

七天CN7DRP=CFXS 2.8893 2.9010 -1.17 682.83

14天CN14DRP=CFXS 3.5629 3.0046 +55.83 365.49

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4105 2.3970 +1.35 1,387.28

七天CHICNY7D=CFXS 2.9271 2.9018 +2.53 143.63

-------------------------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.6700 2.4950 +17.50 333.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8850 1.9900 +89.50 81.45

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 3.0000 0.00 0.72

-------------------------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.4050 2.4000 +0.50 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.8850 2.9100 -2.50 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5700 3.0300 +54.00 --

-------------------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.3950 2.3783 +1.67 --

七天SHICNYSWD= 2.8883 2.8975 -0.92 --

三个月SHICNY3MD= 4.9818 4.9999 -1.81 --

===============================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红

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