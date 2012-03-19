〔投行观点〕今年中国房地产调控料出现局部放松,以稳增长--花旗

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京3月19日电---投资银行花旗(C.N)周一发布报告称,预计今年中国房地产调控至少会出现部分放松,以稳定投资及保障经济增长,而房价回归合理水平的可能性不大.
报告并称,今年房地产投资的增速下降将危及中国经济的稳定增长,住房限购政策在今年有可能放松;同时房产税试点将扩大到更多城市.
"如果房地产投资今年同比增长18%,中国政府将可以维持从紧的地产调控政策并实现8%的经济增长目标,但我们对房地产投资增长前景不那么乐观,"报告称.
报告分析称,由于开发商买地及新开工速度放缓,今年房地产投资预计仅增长13%,同时保障房项目很可能再次遭遇资金短缺问题.
中国国家统计局数据显示,2011年全年全国房地产开发投资61,740亿元人民币,同比增长27.9%;今年1-2月全国房地产开发投资同比增长27.8%,增速比2011年全年回落0.1个百分点.
同时,从紧的房地产调控料将持续,政府将继续打击投资投机需求,并支持自住需求;保障房的投资增长将部分抵消商品房投资的下降,但由于投资放缓,商品房的供应在1-2年后或将短缺.
报告并预计,与去年相比,今年商品房交易量将保持平稳,而房价将下降;由于收入前景有限,地方政府缺乏动力推行房产税,房产税扩大试点料影响有限.
中国国务院总理温家宝在两会结束后举行的新闻发布会上称,当前中国房价还远没有回到合理价位,因此房地产调控不能放松.但他亦坦言房地产市场改革涉及到金融企业和房地产企业的利益,改革的阻力相当之大.[ID:nSB1431918](完)
--编译 邵晓忆; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。