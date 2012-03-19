〔投行观点〕今年中国房地产调控料出现局部放松,以稳增长--花旗

路透北京3月19日电---投资银行花旗(C.N)周一发布报告称,预计今年中国房地产调控至少会出现部分放松,以稳定投资及保障经济增长,而房价回归合理水平的可能性不大.

报告并称,今年房地产投资的增速下降将危及中国经济的稳定增长,住房限购政策在今年有可能放松;同时房产税试点将扩大到更多城市.

"如果房地产投资今年同比增长18%,中国政府将可以维持从紧的地产调控政策并实现8%的经济增长目标,但我们对房地产投资增长前景不那么乐观,"报告称.

报告分析称,由于开发商买地及新开工速度放缓,今年房地产投资预计仅增长13%,同时保障房项目很可能再次遭遇资金短缺问题.

中国国家统计局数据显示,2011年全年全国房地产开发投资61,740亿元人民币,同比增长27.9%;今年1-2月全国房地产开发投资同比增长27.8%,增速比2011年全年回落0.1个百分点.

同时,从紧的房地产调控料将持续,政府将继续打击投资投机需求,并支持自住需求;保障房的投资增长将部分抵消商品房投资的下降,但由于投资放缓,商品房的供应在1-2年后或将短缺.

报告并预计,与去年相比,今年商品房交易量将保持平稳,而房价将下降;由于收入前景有限,地方政府缺乏动力推行房产税,房产税扩大试点料影响有限.

中国国务院总理温家宝在两会结束后举行的新闻发布会上称,当前中国房价还远没有回到合理价位,因此房地产调控不能放松.但他亦坦言房地产市场改革涉及到金融企业和房地产企业的利益,改革的阻力相当之大.[ID:nSB1431918](完)