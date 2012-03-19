〔中国汇市〕人民币兑美元早盘走升,中间价波动加剧或为扩大波幅试水

* 人民币兑美元中间价续涨逾百点

* 中间价波动加大或为扩大波幅试水

* 人民币扩大波幅预热已久,若推行影响料有限

路透上海3月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘走升.其中值得关注的是反映央行意图的中间价续涨逾百点,中间价波动加剧令市场对未来人民币可能扩大波幅的预期不断加深.

交易员并称,此前中国官方对扩大人民币汇率波幅,以及加强双向波动预热时间已久,而且目前多数时间日间波幅尚未用足,因此即使正式宣布,对市场总的影响预计有限.

"央行可能想让中间价先动起来看看,试试大家(对人民币扩大波幅)的反应."上海一银行交易员对续涨逾百点的中间价如此评价.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3082元,较上日的6.3200元升逾100个基点;北京时间11:48,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.3193元,上日收盘价为6.3227元.

上海另一银行交易员并指出,虽然今日人民币中间价上行是对海外美元走软的正常反应,但变动幅度之大超过预期,令人不禁做出上述联想.

纽约汇市美元上周五全面重挫,推升美元兑日圆触及11个月高位,兑欧元升至一个月最高的升势暂停,但短期内将公布的一系列重要经济指标可能令美元重现强势.[ID:nSB8524760][FRX/CN]

离岸市场方面,北京时间12:00,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3170/00元,上日尾盘报6.3200元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3205/35,上日尾盘为6.3250元.

此前中国总理温家宝和央行行长周小川都曾表示,中国将允许人民币汇率扩大波动区间.人民币汇率"相对接近其均衡水平";中国将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向的波动.

路透最新调查结果显示,预计人民币兑美元汇率CNY=年底前将持续走坚,较目前水平还将升值约2.8%;多数分析师并预计人民币汇率弹性将于年内加大,波动区间限制将较目前的0.5%倍增到约1%的水平.[ID:nSB1437214]

国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民周一在香港表示,新兴市场国家经济增长表现强劲,但仍落后于预期,显示受累于发达国家减速的实质影响仍未结束;人民币汇率更富弹性对中国及全世界都是有利的,人民币汇率形成机制比汇率水平更为重要.[ID:nSH0109904]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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