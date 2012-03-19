〔全球金市〕黄金跟随油价上涨,但涨幅或受限

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡3月19日电---黄金周一涨逾0.5%,此前油价上涨引出投资者和投机客的避险买盘,而黄金从两个月最低水平反弹后,技术性买盘亦浮现.
不过市场担心印度计划把进口关税上调一倍,可能导致购买量暂时减少,限制金市涨幅.白银跟随黄金上扬,铂金因供给担忧价格仍高于黄金.
0323GMT,黄金XAU=上涨9.35美元,报每盎司1,662.84美元.金价上周下滑3%,创今年第二大单周跌幅,受有关美国放松货币政策的预期减弱拖累.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。