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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 12:23 BJT

〔全球金市〕黄金跟随油价上涨,但涨幅或受限

路透新加坡3月19日电---黄金周一涨逾0.5%,此前油价上涨引出投资者和投机客的避险买盘,而黄金从两个月最低水平反弹后,技术性买盘亦浮现.

不过市场担心印度计划把进口关税上调一倍,可能导致购买量暂时减少,限制金市涨幅.白银跟随黄金上扬,铂金因供给担忧价格仍高于黄金.

0323GMT,黄金XAU=上涨9.35美元,报每盎司1,662.84美元.金价上周下滑3%,创今年第二大单周跌幅,受有关美国放松货币政策的预期减弱拖累.

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