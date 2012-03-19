〔新债招标〕中国国开行三年期浮息债受钟爱,10年固息债遇冷(更新版)

(新增交易员评论和背景)

* 三年浮息债中标利差49bp,明显低于预期

* 10年固息债中标利率4.21%,高于预期

* 浮息债需求相对旺盛,认购倍数约1.51倍

* 短期维稳的政策面下,三年浮息债价值突出

* 经济走势不确定下,长期债种难受青睐

路透上海3月19日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]三年浮息债中标利差明显低于预期,而同时招标的10年期固息债中标利率则略高于预期.交易员指出,短期内流动性维稳的局面下,本期浮息债以时间较短,绝对收益较高的特点吸引大量配置盘介入.

业内人士周一透露,国开行上午招标的10年期固息金融债,中标利率为4.21%,稍高于此前的市场预测均值4.18%,中标利率1.23倍;同时招标发行的三年期浮息债(一年定存基准)中标利差49个基点(bp),明显低于57bp的预测均值,中标倍数1.51倍.

交易员认为,目前市场多认为央行短期内将持续维持资金面的相对稳定,调降存款利率的可能性很小.因此浮息债较高的绝对收益对配置盘较有吸引力,同时面对未来经济情况的不确定,机构越来越倾向于介入短期券种,而该期债期限三年正符合机构胃口.

"现在定存利率3.50%,那这期(浮息)债利率就是3.99%,现在三年固息才3.7%几,相差还是不少....三年时间段上,相对安全,也省久期."北京一银行交易员称.

而同时招标的10年期国开固息债遭到冷遇,交易员表示并不意外,一方面近期市场对长期债券本就兴趣不大,另一方面,国开行整体发债量很大,并不稀缺,因此也难以吸引机构目光.

上海一银行交易员并指出,在政策性银行队列中,国开行新债或逐渐同农发行和进出口新债脱节,并出现稳定性利差.除了国开行自身大量发行新债外,还源于其改制后,各家银行逐步调高国开行新债的风险系数,久而久之将令机构对国开行债券申购额度受限,

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,10年期品种最新收益率4.2017%;银行间浮息金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新报在0.5763%.

二级市场上,剩余期限约3.01年的国开行一年定存基准浮息债080206券最新成交tCN080206=CFXS绝对收益水平为4.08%,按现行3.50%的基准利率推算,招标日本期浮息债绝对收益率为3.99%;剩余期限约2.95年的农发行090310券最新报价CN090310=CFXM在3.5701%

二级市场上期限接近10年,交投相对活跃的国开行固息债110258券最新成交tCN110258=CFXS在4.1109%.

中国银行间市场资金面继续呈现宽松,周一质押式回购利率CNREPO=CFXS除14天期品种因跨季因素明显走升之外,其它期限走势均较平稳.[CN/CN]

中国央行公开市场上周净回笼570亿元人民币,91天期正回购利率则意外下行,打破约七个月稳势.业内人士表示,4、5月份,市场流动性将面临企业缴税等因素冲击,央行调降91天正回购利率,或意在将当前富余资金引导投向更短期限品种,如28天期.[CN/MMTCN]

该两期债是国开行今年第12期和13期金融债.具体条款如下:

第12期 第13期

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发行总量 不超过260亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 三年浮息(一年定存基准) 10年固息

招标方式 单一利差招标 单一利率招标

缴款日 3月21日 3月22日

起息日 3月21日 3月22日

发行期 3/20-3/21 3/20-3/22

上市日 3月27日 3月28日

基本承销额 有 有

付息频率 按年 按年

发行人增发权利 保留 保留

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