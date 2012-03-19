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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 12:36 BJT

《中国2012年国债发行中标明细表》--3月19日

以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细:

 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率  预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数  
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  一期     1/11       1      2.78%      2.82%      280          1.69 
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  二期     2/8        1      2.87%      2.80%      280          1.34
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  三期     2/15       5      3.14%      3.11%      280          1.59
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  四期     2/22      10      3.51%      3.52%      280          2.02
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  五期     3/7        7      3.41%      3.46%      280          2.14
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  合计                                           1,400            (完)
   
  注:1.发行规模和认购额单位均为亿元人民币.
     2.2011年国债发行中标明细表请点选[ID:nSB1325800].

  --整理 边竞; 审校 李宏薇

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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