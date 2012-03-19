版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 14:15 BJT

中国今年进口越南大米或激增--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透河内3月19日电---《越南农业报》周一援引越南行业官员的说法报导称，中国今年可能从越南进口至少100万吨大米，将是2011年进口量的三倍多。

越南食品协会主席Truong Thanh Phong向该报表示，3月上半月，出口商向中国出售了26万吨大米。

越南海关数据显示，2011年，中国从越南进口大米30.9万吨，较2010年进口量12.45万吨增长了约150%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐