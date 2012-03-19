中国今年进口越南大米或激增--报导

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透河内3月19日电---《越南农业报》周一援引越南行业官员的说法报导称，中国今年可能从越南进口至少100万吨大米，将是2011年进口量的三倍多。
越南食品协会主席Truong Thanh Phong向该报表示，3月上半月，出口商向中国出售了26万吨大米。
越南海关数据显示，2011年，中国从越南进口大米30.9万吨，较2010年进口量12.45万吨增长了约150%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。