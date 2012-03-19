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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 13:49 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月19日

路透上海3月19日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年3月19日-3月23日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    3/19       深    裕兴股份   300305         2,000       42.00        30.37     东海证券  3/22
    3/20       深    慈星股份   300307         6,100       35.00        16.43     国信证券  3/23
    3/21       深    远方光电   300306   不超过1,500        --           --       平安证券  3/26
    3/21       深    鞍重股份   002667   不超过1,700        --           --       海通证券  3/26    
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金3,040.07亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1439574]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构              发行时间     备注   
 
  富安达策略精选   富安达        交通银行     交通银行、南京证券等     3/19-4/23
  混合型基金

  农银汇理消费     农银汇理      邮储银行     农业银行、国泰君安等     3/19-4/20
  主题股票基金

  长盛电子信息     长盛基金      中国银行     农业银行、国元证券等     3/5-3/23
  产业股票基金

  长城优化升级     长城基金      建设银行     中信银行、招商证券等     3/19-4/18
  股票基金

  银河通利分级     银河基金      北京银行     建设银行、国泰君安等     3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息)
  债券基金(封闭期二年)(LOF)

  信诚周期轮动     信诚基金      中国银行     建设银行、中信证券等     3/14-4/18
  股票基金(LOF)

  鹏华价值精选     鹏华基金      建设银行     招商银行、海通证券等     3/12-4/11
  股票基金

  融通创业板       融通基金      工商银行     交通银行、银河证券等     3/5-3/30
  指数增强基金

  上证自然资源ETF  博时基金      建设银行     银河证券、中信建投等     3/5-3/30

  博时上证自然     博时基金      建设银行     招商银行、广发证券等     3/5-3/30
  资源ETF联接基金

  兴全轻资产投资   兴业全球      招商银行     交通银行、东方证券等     2/27-3/27 
  股票基金(LOF)

  诺安中证创业成长 诺安基金      中国银行     建设银行、第一创业等     2/27-3/23
  指数分级基金

  华安标普全球     华安基金      建设银行     交通银行、安信证券等     2/27-3/23 (预定募集规模为20亿元)
  石油指数基金(QDII)(LOF) 

  上投摩根全球     上投摩根      中国银行     招商银行、招商证券等     2/20-3/21 (预定募集规模为20亿元)
  天然资源股票基金

  招商产业债券基金 招商基金      中信银行     招商银行、招商证券等     3/5-3/20

  长信可转债基金   长信基金      深 发 展     工商银行、国泰君安等     2/27-3/20
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备    注
                (亿元)

  农发行         200       7年     固息金融债       周二
  进出口行       200       5年     固息金融债       周二
  国开行       至多260     3年     浮息金融债       周三  
                                 (一年定存基准)
  广东核电集团    50       1年     短期融资券       周三
  国开行       至多200    10年     固息金融债       周四    
  
  财政部         280      10年     记账式国债     3/22-3/26
                     (今年第四期续发)
  财政部       至多500   3/5年     电子储蓄国债   3/10-3/23
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  4.国库现金定期存款到期
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     期数        到期金额(亿元)     期限      到期日  
  
  2011年第五期       500           九个月      周二
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期         正回购到期          合计

    510               --               510 
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体            债券类型      到期本金规模   到期时间
                                       (亿元)
  
  财政部              固息国债          200       上周日(18日)
  农发行             固息金融债         200          周一
  财政部              贴现国债          150          周一
  中国石油            中期票据          150          周二
  (601857.SS)(0857.HK)  

  注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日  解冻日
  德联集团    4,000       17.00     0.49        1,118.23        1,123.67    3/14    3/19
  首航节能    3,335       30.86      --           --               --       3/15    3/20
  裕兴股份    2,000       42.00      --           --               --       3/19    3/22
  慈星股份    6,100       35.00      --           --               --       3/20    3/23
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  4.国库现金定期存款招标
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     期数        到期金额(亿元)     期限   招标和起息日  到期日 
   
  2012年第二期       500           六个月      周四      9月20日
  ========================================================================================(完)
 
  --整理 边竞; 审校 曹巍浩/冉莹

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