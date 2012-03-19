《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海3月19日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市 场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中 国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年3月19日-3月23日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 3/19 深 裕兴股份 300305 2,000 42.00 30.37 东海证券 3/22 3/20 深 慈星股份 300307 6,100 35.00 16.43 国信证券 3/23 3/21 深 远方光电 300306 不超过1,500 -- -- 平安证券 3/26 3/21 深 鞍重股份 002667 不超过1,700 -- -- 海通证券 3/26 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金3,040.07亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1439574] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 富安达策略精选 富安达 交通银行 交通银行、南京证券等 3/19-4/23 混合型基金 农银汇理消费 农银汇理 邮储银行 农业银行、国泰君安等 3/19-4/20 主题股票基金 长盛电子信息 长盛基金 中国银行 农业银行、国元证券等 3/5-3/23 产业股票基金 长城优化升级 长城基金 建设银行 中信银行、招商证券等 3/19-4/18 股票基金 银河通利分级 银河基金 北京银行 建设银行、国泰君安等 3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 信诚周期轮动 信诚基金 中国银行 建设银行、中信证券等 3/14-4/18 股票基金(LOF) 鹏华价值精选 鹏华基金 建设银行 招商银行、海通证券等 3/12-4/11 股票基金 融通创业板 融通基金 工商银行 交通银行、银河证券等 3/5-3/30 指数增强基金 上证自然资源ETF 博时基金 建设银行 银河证券、中信建投等 3/5-3/30 博时上证自然 博时基金 建设银行 招商银行、广发证券等 3/5-3/30 资源ETF联接基金 兴全轻资产投资 兴业全球 招商银行 交通银行、东方证券等 2/27-3/27 股票基金(LOF) 诺安中证创业成长 诺安基金 中国银行 建设银行、第一创业等 2/27-3/23 指数分级基金 华安标普全球 华安基金 建设银行 交通银行、安信证券等 2/27-3/23 (预定募集规模为20亿元) 石油指数基金(QDII)(LOF) 上投摩根全球 上投摩根 中国银行 招商银行、招商证券等 2/20-3/21 (预定募集规模为20亿元) 天然资源股票基金 招商产业债券基金 招商基金 中信银行 招商银行、招商证券等 3/5-3/20 长信可转债基金 长信基金 深 发 展 工商银行、国泰君安等 2/27-3/20 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注 (亿元) 农发行 200 7年 固息金融债 周二 进出口行 200 5年 固息金融债 周二 国开行 至多260 3年 浮息金融债 周三 (一年定存基准) 广东核电集团 50 1年 短期融资券 周三 国开行 至多200 10年 固息金融债 周四 财政部 280 10年 记账式国债 3/22-3/26 (今年第四期续发) 财政部 至多500 3/5年 电子储蓄国债 3/10-3/23 ======================================================================================== 4.国库现金定期存款到期 ---------------------------------------------------------------------------------------- 期数 到期金额(亿元) 期限 到期日 2011年第五期 500 九个月 周二 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 510 -- 510 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部 固息国债 200 上周日(18日) 农发行 固息金融债 200 周一 财政部 贴现国债 150 周一 中国石油 中期票据 150 周二 (601857.SS)(0857.HK) 注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 德联集团 4,000 17.00 0.49 1,118.23 1,123.67 3/14 3/19 首航节能 3,335 30.86 -- -- -- 3/15 3/20 裕兴股份 2,000 42.00 -- -- -- 3/19 3/22 慈星股份 6,100 35.00 -- -- -- 3/20 3/23 ======================================================================================== 4.国库现金定期存款招标 ---------------------------------------------------------------------------------------- 期数 到期金额(亿元) 期限 招标和起息日 到期日 2012年第二期 500 六个月 周四 9月20日 ========================================================================================(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩/冉莹
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。