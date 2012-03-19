《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月19日

路透上海3月19日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市 场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中 国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年3月19日-3月23日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 3/19 深 裕兴股份 300305 2,000 42.00 30.37 东海证券 3/22 3/20 深 慈星股份 300307 6,100 35.00 16.43 国信证券 3/23 3/21 深 远方光电 300306 不超过1,500 -- -- 平安证券 3/26 3/21 深 鞍重股份 002667 不超过1,700 -- -- 海通证券 3/26 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金3,040.07亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1439574] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 富安达策略精选 富安达 交通银行 交通银行、南京证券等 3/19-4/23 混合型基金 农银汇理消费 农银汇理 邮储银行 农业银行、国泰君安等 3/19-4/20 主题股票基金 长盛电子信息 长盛基金 中国银行 农业银行、国元证券等 3/5-3/23 产业股票基金 长城优化升级 长城基金 建设银行 中信银行、招商证券等 3/19-4/18 股票基金 银河通利分级 银河基金 北京银行 建设银行、国泰君安等 3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 信诚周期轮动 信诚基金 中国银行 建设银行、中信证券等 3/14-4/18 股票基金(LOF) 鹏华价值精选 鹏华基金 建设银行 招商银行、海通证券等 3/12-4/11 股票基金 融通创业板 融通基金 工商银行 交通银行、银河证券等 3/5-3/30 指数增强基金 上证自然资源ETF 博时基金 建设银行 银河证券、中信建投等 3/5-3/30 博时上证自然 博时基金 建设银行 招商银行、广发证券等 3/5-3/30 资源ETF联接基金 兴全轻资产投资 兴业全球 招商银行 交通银行、东方证券等 2/27-3/27 股票基金(LOF) 诺安中证创业成长 诺安基金 中国银行 建设银行、第一创业等 2/27-3/23 指数分级基金 华安标普全球 华安基金 建设银行 交通银行、安信证券等 2/27-3/23 (预定募集规模为20亿元) 石油指数基金(QDII)(LOF) 上投摩根全球 上投摩根 中国银行 招商银行、招商证券等 2/20-3/21 (预定募集规模为20亿元) 天然资源股票基金 招商产业债券基金 招商基金 中信银行 招商银行、招商证券等 3/5-3/20 长信可转债基金 长信基金 深 发 展 工商银行、国泰君安等 2/27-3/20 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注 (亿元) 农发行 200 7年 固息金融债 周二 进出口行 200 5年 固息金融债 周二 国开行 至多260 3年 浮息金融债 周三 (一年定存基准) 广东核电集团 50 1年 短期融资券 周三 国开行 至多200 10年 固息金融债 周四 财政部 280 10年 记账式国债 3/22-3/26 (今年第四期续发) 财政部 至多500 3/5年 电子储蓄国债 3/10-3/23 ======================================================================================== 4.国库现金定期存款到期 ---------------------------------------------------------------------------------------- 期数 到期金额(亿元) 期限 到期日 2011年第五期 500 九个月 周二 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 510 -- 510 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部 固息国债 200 上周日(18日) 农发行 固息金融债 200 周一 财政部 贴现国债 150 周一 中国石油 中期票据 150 周二 ( 601857.SS )( 0857.HK ) 注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 德联集团 4,000 17.00 0.49 1,118.23 1,123.67 3/14 3/19 首航节能 3,335 30.86 -- -- -- 3/15 3/20 裕兴股份 2,000 42.00 -- -- -- 3/19 3/22 慈星股份 6,100 35.00 -- -- -- 3/20 3/23 ======================================================================================== 4.国库现金定期存款招标 ---------------------------------------------------------------------------------------- 期数 到期金额(亿元) 期限 招标和起息日 到期日 2012年第二期 500 六个月 周四 9月20日 ========================================================================================(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩/冉莹