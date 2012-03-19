多数日本人支持逐渐放弃核电--调查

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京3月18日电---东京新闻（Tokyo Shimbun）周日公布的一项调查显示，大多数日本人倾向于逐渐摆脱核电，但是认同一些反应堆需要被重启，以保证短期内的足够电力供应。
日本政府料很快将决定是否重启两个闲置的核反应堆。
由日本民意研究协会（JAPOR）完成的调查显示，79.6%的受访者或多或少认同最终放弃核电。不过69%的受访者支持重启一些核电站，以保证足够的电力供应，仅有28%的人反对。
该调查与日本朝日新闻上周公布的调查结果大相迳庭，朝日新闻的调查显示57%的受访者反对重启核反应堆。
日本政府曾表示，将最终降低对核电的依赖程度，去年的核危机发生前核电占日本电力供应的30%。
日本经济产业大臣枝野幸男本月称，可能没有一个核反应堆能够在夏季用电高峰前重启，届时日本可能面临10%的电力短缺。（完）
--编译：李富强;发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。