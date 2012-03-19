枪击事件不会影响美阿战略伙伴协议谈判--官员

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔3月18日电---一名阿富汗高官周日表示，枪击事件不会影响阿富汗与美国关于两国《战略伙伴协议》的谈判。根据该协议，部分美军将在2014年北约撤军后继续留守阿富汗。
美国和阿富汗关于该问题已进行了一年多的磋商。阿富汗人对这一话题非常敏感，因为他们对不断有平民死亡及持续了逾10年的战争痛恨不已。
自枪击事件发生以来，美阿关系降至新低。阿富汗总统卡尔扎伊在结束与受害者家属的会晤后表示，他对西方国家已失去耐心。
但一名阿富汗高官对路透表示，枪击事件引发的愤怒并未破坏或推迟双方的谈判。
这名官员表示，双方依然希望在5月份芝加哥北约峰会前签署《战略伙伴协议》。
这位要求匿名的官员表示：“会谈一直在进行，没有受到枪击事件的影响。美阿友谊的基石依然完好无损。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。