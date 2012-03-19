枪击事件不会影响美阿战略伙伴协议谈判--官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀布尔3月18日电---一名阿富汗高官周日表示，枪击事件不会影响阿富汗与美国关于两国《战略伙伴协议》的谈判。根据该协议，部分美军将在2014年北约撤军后继续留守阿富汗。

美国和阿富汗关于该问题已进行了一年多的磋商。阿富汗人对这一话题非常敏感，因为他们对不断有平民死亡及持续了逾10年的战争痛恨不已。

自枪击事件发生以来，美阿关系降至新低。阿富汗总统卡尔扎伊在结束与受害者家属的会晤后表示，他对西方国家已失去耐心。

但一名阿富汗高官对路透表示，枪击事件引发的愤怒并未破坏或推迟双方的谈判。

这名官员表示，双方依然希望在5月份芝加哥北约峰会前签署《战略伙伴协议》。

这位要求匿名的官员表示：“会谈一直在进行，没有受到枪击事件的影响。美阿友谊的基石依然完好无损。”（完）