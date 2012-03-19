〔美国金融〕财政部可能宣布购买抵押债券带来250亿美元获利--WSJ

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透3月19日电---华尔街日报(WSJ)报导称,美国财政部周一可能宣布,在危机处于顶峰时期购买的抵押债券带来250亿美元获利.
报导指出,美国财政部在16个月期间内购买了约2,250亿美元抵押债券,去年开始出售这些债券,并于上周出售了这些债券的最后一部分.
投资者曾担心政府支持举措的缩减,可能引发资产价格波动.
"我们说过,如果我们认为市场上有任何由此产生的压力,我们就将收回(出售举措),"美国财政部负责金融市场的助理部长米勒(Mary Miller)对该报说,"坦白说,我们没有发现这种情况,所以继续(出售)."
由于时值美国正常上班以外时间,路透尚未联系到美国财政部就此置评.(完)
--编译 杜明霞;审校 龚芳
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。