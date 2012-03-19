〔人民币汇率〕若中国经济转型顺利,人民币仍将保持升值--货币政策委员

路透上海3月19日电---中国央行货币政策委员、中国人民大学校长陈雨露周一表示,如果中国经济结构转型顺利,人民币汇率仍将保持升值趋势.

他是在上海参加一论坛间隙对路透做出上述表示的.

中国总理温家宝上周表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平.中国将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向的波动.[ID:nSB1431998](完)