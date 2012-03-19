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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 13:58 BJT

〔台湾股市〕收低11.02点,但台积电上涨

路透台北3月19日电---台湾股市周一收低0.14%,不过芯片(晶片)制造商台积电(2330.TW)收高,该公司此前宣布可能调高2012年资本支出.

加权股价指数.TWII收低11.02点,至8,043.92点.塑胶类指数.TPLI和汽车类指数.TAUI均跌逾1%,拖累大盘.

全球晶圆代工龙头--台积电上涨3.2%.该公司表示,考虑调高资本支出,因28奈米制程需求增加.[ID:nST0441902]

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