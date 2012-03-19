修正:〔东京汇市〕日圆呈守势,兑欧元触及五个月低位

(原表格有误,已更换为日光节约表格)

* 日圆仍被视为利差交易的融资货币

* 美元持稳,上周涨势暂歇

路透悉尼/新加坡3月19日电---日圆周一呈防御态势,欧元/日圆触及五个月新高,而美元则在上周尾段回落后进行整理.

欧元兑日圆在EBS电子交易平台高见110.15日圆,为10月末以来的高点.

欧元EURJPY=R随后回吐涨幅,最新报109.81日圆,较周五纽约尾盘水准下跌0.1%.

澳元/日圆AUDJPY=R涨至88.62日圆,为2011年5月以来高位,亦显示日圆近期疲势.澳元最新报88.37,较周五纽约尾盘升0.1%.

日本央行上个月意外放松货币政策,强化了日圆做为套利交易融资货币的角色.此外,美国公债收益率(殖利率)近期大涨,令美元做为融资货币的吸引力相比日圆下降.

一大型日系银行的交易员称,鉴于日圆自日央行2月宽松货币以来已经大跌,后市或会暂作喘息.

"我认为,一段时间里不会见到日圆突然走强,但走势有略微回转的可能性."该交易员表示,并补充说,3月底日本财年将结束,因此一些日本企业在这个月常有日圆需求.

市场部位数据突显出市场气氛近来作空日圆的程度,外汇投机客目前持有大量的日圆空仓.

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持日圆空头仓位,规模达到11个月来最高.3月13日止当周,日圆空头仓位增至42,380口,为2011年4月以来最高,上周为19,358口.[ID:nSB1439070]

美元指数.DXY几无变动,报79.791,上周五曾下挫约0.5%,因美元遭遇获利了结.

美元兑日圆报约83.42日圆,持稳于周五纽约尾盘水准,但低于周四所及11个月高位84.187.

瑞士信贷驻新加坡亚洲固定收益首席策略师Ray Farris表示,美元兑日圆在未来几个月是否会进一步扬升,要取决于日本央行的货币政策.

"如果日本央行继续逐月推行新的货币宽松举措,并有足够多的行动来使日本国内市场相信,其在尽力提高通胀率至约1%方面态度认真且可靠,那么美元/日圆或许会进一步上涨,"Farris表示.

"但日本央行愿意付出多大努力仍不明朗,"他表示.

Farris表示,鉴于美国收益率(殖利率)开始上涨的情况,美元兑日圆汇价可能最终高于瑞士信贷的预估,瑞信预计美元兑日圆未来三个月达到80日圆,未来12个月达83日圆.

他补充道,"不过除非日本央行持续推出令市场意外的新措施,否则我们倾向于认为美元兑日圆走势很可能已有些过度."

欧元兑美元EUR=微跌0.1%至1.3167美元,但仍远离1.3004附近的上周低点.

纽约 当日 今年来 2011年

0647GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3177 1.3173 +0.03 +1.79 1.2945

美元/日圆 JPY= 83.35 83.41 -0.07 +8.33 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 109.84 109.88 -0.04 +10.31 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9153 0.9153 +0.00 -2.38 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5847 1.5843 +0.03 +2.01 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9903 0.9917 -0.14 -2.85 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0618 1.0586 +0.30 +3.84 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8264 0.8241 +0.28 +6.17 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 88.490 88.300 +0.22 +12.53 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 68.910 68.740 +0.25 +15.18 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 132.11 132.15 -0.03 +10.52 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2838 1.2836 +0.02 -2.19 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 石冠兰/隋芬/戴素萍/梁睿雪/杜明霞/龚芳

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