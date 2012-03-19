修正:〔东京汇市〕日圆呈守势,兑欧元触及五个月低位

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(原表格有误,已更换为日光节约表格)
* 日圆仍被视为利差交易的融资货币
* 美元持稳,上周涨势暂歇
路透悉尼/新加坡3月19日电---日圆周一呈防御态势,欧元/日圆触及五个月新高,而美元则在上周尾段回落后进行整理.
欧元兑日圆在EBS电子交易平台高见110.15日圆,为10月末以来的高点.
欧元EURJPY=R随后回吐涨幅,最新报109.81日圆,较周五纽约尾盘水准下跌0.1%.
澳元/日圆AUDJPY=R涨至88.62日圆,为2011年5月以来高位,亦显示日圆近期疲势.澳元最新报88.37,较周五纽约尾盘升0.1%.
日本央行上个月意外放松货币政策,强化了日圆做为套利交易融资货币的角色.此外,美国公债收益率(殖利率)近期大涨,令美元做为融资货币的吸引力相比日圆下降.
一大型日系银行的交易员称,鉴于日圆自日央行2月宽松货币以来已经大跌,后市或会暂作喘息.
"我认为,一段时间里不会见到日圆突然走强,但走势有略微回转的可能性."该交易员表示,并补充说,3月底日本财年将结束,因此一些日本企业在这个月常有日圆需求.
市场部位数据突显出市场气氛近来作空日圆的程度,外汇投机客目前持有大量的日圆空仓.
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持日圆空头仓位,规模达到11个月来最高.3月13日止当周,日圆空头仓位增至42,380口,为2011年4月以来最高,上周为19,358口.[ID:nSB1439070]
美元指数.DXY几无变动,报79.791,上周五曾下挫约0.5%,因美元遭遇获利了结.
美元兑日圆报约83.42日圆,持稳于周五纽约尾盘水准,但低于周四所及11个月高位84.187.
瑞士信贷驻新加坡亚洲固定收益首席策略师Ray Farris表示,美元兑日圆在未来几个月是否会进一步扬升,要取决于日本央行的货币政策.
"如果日本央行继续逐月推行新的货币宽松举措,并有足够多的行动来使日本国内市场相信,其在尽力提高通胀率至约1%方面态度认真且可靠,那么美元/日圆或许会进一步上涨,"Farris表示.
"但日本央行愿意付出多大努力仍不明朗,"他表示.
Farris表示,鉴于美国收益率(殖利率)开始上涨的情况,美元兑日圆汇价可能最终高于瑞士信贷的预估,瑞信预计美元兑日圆未来三个月达到80日圆,未来12个月达83日圆.
他补充道,"不过除非日本央行持续推出令市场意外的新措施,否则我们倾向于认为美元兑日圆走势很可能已有些过度."
欧元兑美元EUR=微跌0.1%至1.3167美元,但仍远离1.3004附近的上周低点.
纽约 当日 今年来 2011年
0647GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3177 1.3173 +0.03 +1.79 1.2945
美元/日圆 JPY= 83.35 83.41 -0.07 +8.33 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 109.84 109.88 -0.04 +10.31 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9153 0.9153 +0.00 -2.38 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5847 1.5843 +0.03 +2.01 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9903 0.9917 -0.14 -2.85 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0618 1.0586 +0.30 +3.84 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8264 0.8241 +0.28 +6.17 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 88.490 88.300 +0.22 +12.53 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 68.910 68.740 +0.25 +15.18 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 132.11 132.15 -0.03 +10.52 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2838 1.2836 +0.02 -2.19 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译/审校 石冠兰/隋芬/戴素萍/梁睿雪/杜明霞/龚芳
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。