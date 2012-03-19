〔路透基点〕中芯国际获6亿美元贷款用于北京晶片厂扩建和研发--RLPC

路透香港3月19日电---中国最大芯片生产商--中芯国际(0981.HK)(SMI.N)3月16日公告称,其子公司--中芯国际集成电路制造(北京)有限公司获得6亿美元的七年期银团贷款.

据银行业消息人士称,国家开发银行[CHDB.UL]及中国进出口银行是该贷款的委托主办行,分别承贷3亿美元和2亿美元.中国建设银行(承贷7,000万美元)、上海银行(承贷2,000万美元)和北京银行(承贷1,000万美元)为参贷行.

贷款利率为六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码550个基点,承诺费为20个基点.委托主办行可获20个基点的管理费.该贷款有两年宽限期,之后分期每半年偿还一次.

中芯国际表示,贷款资金将主要用于支持中芯国际北京12寸晶片厂的扩建和技术研发.

中芯国际为贷款提供担保,以工厂机械设备做抵押.

中芯国际的另一子公司中芯国际集成电路制造(上海)有限公司2月刚获得2.68亿美元贷款.

是次贷款由中国银行、国泰世华银行和中国进出口银行牵头,包括1.34亿美元三年期贷款和1.34亿美元五年期贷款.贷款利率为Libor加码275个基点.

中芯国际同时在香港和纽约证交所上市交易.(完)