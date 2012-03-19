〔路透基点〕中芯国际获6亿美元贷款用于北京晶片厂扩建和研发--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港3月19日电---中国最大芯片生产商--中芯国际(0981.HK)(SMI.N)3月16日公告称,其子公司--中芯国际集成电路制造(北京)有限公司获得6亿美元的七年期银团贷款.
据银行业消息人士称,国家开发银行[CHDB.UL]及中国进出口银行是该贷款的委托主办行,分别承贷3亿美元和2亿美元.中国建设银行(承贷7,000万美元)、上海银行(承贷2,000万美元)和北京银行(承贷1,000万美元)为参贷行.
贷款利率为六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码550个基点,承诺费为20个基点.委托主办行可获20个基点的管理费.该贷款有两年宽限期,之后分期每半年偿还一次.
中芯国际表示,贷款资金将主要用于支持中芯国际北京12寸晶片厂的扩建和技术研发.
中芯国际为贷款提供担保,以工厂机械设备做抵押.
中芯国际的另一子公司中芯国际集成电路制造(上海)有限公司2月刚获得2.68亿美元贷款.
是次贷款由中国银行、国泰世华银行和中国进出口银行牵头,包括1.34亿美元三年期贷款和1.34亿美元五年期贷款.贷款利率为Libor加码275个基点.
中芯国际同时在香港和纽约证交所上市交易.(完)
--编译 白云;审校 丁琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。