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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 14:18 BJT

〔日本股市〕日经指数连续第五日上涨,蓝筹股补涨支撑大盘

路透东京3月19日电---日本股市日经指数.N225周一连续第五个交易日上涨,投资者买入此前走势落后的蓝筹股,在进一步推高股指前,他们还在观望美国经济复苏的更多迹象.

日经指数收高0.1%,至10,141.99,盘中触及八个半月高位10,172.64点,东证股价指数.TOPX收涨0.2%,至868.35点.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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