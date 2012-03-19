俄罗斯副总理谢钦不太可能任职于新政府--报导

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月19日电----俄罗斯商业日报Vedomosti周一援引政府消息人士的报导称，俄罗斯副总理谢钦(Igor Sechin)将不会任职于普京就任总统后组建的新政府。
报导称，谢钦不会与即将卸任的总统梅德韦杰夫和谐共处。梅德韦杰夫在总统任期结束后很可能担任俄政府总理。
报导援引一名政府官员的话称：“他们无法容忍彼此。”
对俄罗斯油气和电力行业感兴趣的外国投资者极为关注谢钦的命运。
在梅德韦杰夫担任总统的四年任期内，谢钦的地位或多或少地受到削弱，但普京本月暗示，谢钦依然具有很大的影响力。
报导称，消息人士表示，俄罗斯联邦原子能机构主席谢尔盖 ·基里延科(Sergei Kiriyenko)很可能成为谢钦的接任者。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。