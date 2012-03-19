俄罗斯副总理谢钦不太可能任职于新政府--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月19日电----俄罗斯商业日报Vedomosti周一援引政府消息人士的报导称，俄罗斯副总理谢钦(Igor Sechin)将不会任职于普京就任总统后组建的新政府。

报导称，谢钦不会与即将卸任的总统梅德韦杰夫和谐共处。梅德韦杰夫在总统任期结束后很可能担任俄政府总理。

报导援引一名政府官员的话称：“他们无法容忍彼此。”

对俄罗斯油气和电力行业感兴趣的外国投资者极为关注谢钦的命运。

在梅德韦杰夫担任总统的四年任期内，谢钦的地位或多或少地受到削弱，但普京本月暗示，谢钦依然具有很大的影响力。

报导称，消息人士表示，俄罗斯联邦原子能机构主席谢尔盖 ·基里延科(Sergei Kiriyenko)很可能成为谢钦的接任者。（完）