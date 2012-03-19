委内瑞拉总统查韦斯癌症手术后载歌载舞

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯3月17日电---委内瑞拉总统查韦斯周六与女儿唱歌跳舞，并誓言赢得今年的总统选举。此前一天他在肿瘤手术后返回国内。
“我们将挫败委内瑞拉右派，这将是令人难忘的......不只是在委内瑞拉历史上，在几乎全世界都会如此，”查韦斯对聚集在总统府外的数千名支持者说道。
现年57岁的查韦斯在古巴完成癌症手术后周五回到委内瑞拉，这是他在不足一年的时间里进行的第三次手术。
离开三周后返回的查韦斯令支持者很兴奋，应能平息他的副手在幕后争夺权力的传言，至少目前如此。
不过外界对查韦斯的健康状况所知甚少，甚至连查韦斯所患何种癌症都未被公布，以至于外界非常怀疑查韦斯能否在10月7日的选举前展开竞选活动。（完）
--编译：李富强;发稿：程芳
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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