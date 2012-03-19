更正:〔路透基点〕国泰航空启动2亿美元子弹式贷款案,条件设定--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:因英文原文有误,将内文第五段中的"...价码为240个基点"更正为"...204个基点")
路透香港3月19日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,国泰航空(0293.HK)上周五晚间启动2亿美元五年期子弹式贷款案.
德意志银行是该交易的财务协调人,兆丰商业银行是委托主办行兼额度分配行.
消息人士称,该贷款案主要面向台湾银行业者.
银行受邀按以下两个层级参贷:
承贷2,000万美元或更多,可获70个基点的预付费,含全部费用的价码为204个基点;
承贷1,000万-1,900万美元,可获50个基点的预付费,含全部费用的价码为200个基点,并获主要安排行头衔.
贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码190个基点.
贷款资金将用于营运资本用途,有意参贷的银行需在4月20日结束前作出答复.
国泰航空是亚洲按市值计第四大航空公司,去年净利下降61%,受燃料成本上升,货运需求和客流增长减少影响.国泰航空曾在2009年9月获得1.5亿美元三年期俱乐部贷款,含全部费用的价码据说在190个基点左右.(完)
--编译 白云;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。