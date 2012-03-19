更正:〔路透基点〕国泰航空启动2亿美元子弹式贷款案,条件设定--RLPC

(更正:因英文原文有误,将内文第五段中的"...价码为240个基点"更正为"...204个基点")

路透香港3月19日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,国泰航空(0293.HK)上周五晚间启动2亿美元五年期子弹式贷款案.

德意志银行是该交易的财务协调人,兆丰商业银行是委托主办行兼额度分配行.

消息人士称,该贷款案主要面向台湾银行业者.

银行受邀按以下两个层级参贷:

承贷2,000万美元或更多,可获70个基点的预付费,含全部费用的价码为204个基点;

承贷1,000万-1,900万美元,可获50个基点的预付费,含全部费用的价码为200个基点,并获主要安排行头衔.

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码190个基点.

贷款资金将用于营运资本用途,有意参贷的银行需在4月20日结束前作出答复.

国泰航空是亚洲按市值计第四大航空公司,去年净利下降61%,受燃料成本上升,货运需求和客流增长减少影响.国泰航空曾在2009年9月获得1.5亿美元三年期俱乐部贷款,含全部费用的价码据说在190个基点左右.(完)