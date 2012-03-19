〔中国股市〕消费类股提振沪综指小幅收高,短期料维持高位振荡

路透北京3月19日电---中国股市沪综指周一小幅收高,受副总理扩大内需言论刺激,消费类股持续保持强劲走势.不过,分析人士认为,短期股指仍不脱2,400点一线振荡,以消化上周大盘下跌后形成的套牢压力.

沪综指.SSEC收报2,410.184点,涨5.448点或0.23%,上周累计下跌了1.64%.今日沪市A股成交金额为1,027.9亿元人民币,上日为1,021.9亿元.

湘财证券分析师徐广福表示,目前指数向上面临着不佳的经济数据和卖盘压制,但短期快速下跌后下方也存在技术支撑,预计目前高位振荡的格局还会维持一两个星期.

他并表示,消费类股受政策刺激走势强劲,一季度的热点板块也正从周期类和科技类向消费类转移.今天有色稀土等资源类股亦表现不错,也显示了市场对热点板块的追捧.

中国国家副总理李克强周末指出,要坚持稳中求进,立足扩大内需,强化创新驱动,依靠改革开放,加快转方式、调结构,保持经济长期平稳较快发展.[ID:nSH0109854]

酒店旅游、电器、制药等消费类个股涨势居前,九龙山(600555.SS)涨停收报4.31元.

沪深300指数4月合约CIFJ2尾盘报2,631.0点,涨0.32%,成交量为274,509手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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