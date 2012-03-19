〔中国股市〕消费类股提振沪综指小幅收高,短期料维持高位振荡

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京3月19日电---中国股市沪综指周一小幅收高,受副总理扩大内需言论刺激,消费类股持续保持强劲走势.不过,分析人士认为,短期股指仍不脱2,400点一线振荡,以消化上周大盘下跌后形成的套牢压力.
沪综指.SSEC收报2,410.184点,涨5.448点或0.23%,上周累计下跌了1.64%.今日沪市A股成交金额为1,027.9亿元人民币,上日为1,021.9亿元.
湘财证券分析师徐广福表示,目前指数向上面临着不佳的经济数据和卖盘压制,但短期快速下跌后下方也存在技术支撑,预计目前高位振荡的格局还会维持一两个星期.
他并表示,消费类股受政策刺激走势强劲,一季度的热点板块也正从周期类和科技类向消费类转移.今天有色稀土等资源类股亦表现不错,也显示了市场对热点板块的追捧.
中国国家副总理李克强周末指出,要坚持稳中求进,立足扩大内需,强化创新驱动,依靠改革开放,加快转方式、调结构,保持经济长期平稳较快发展.[ID:nSH0109854]
酒店旅游、电器、制药等消费类个股涨势居前,九龙山(600555.SS)涨停收报4.31元.
沪深300指数4月合约CIFJ2尾盘报2,631.0点,涨0.32%,成交量为274,509手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。