《Home专栏》供大于求的市场才是现货支持金属ETF繁荣的背后推手

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 石冠兰/戴素萍/杜明霞/李爽/丁琦

路透伦敦3月16日电---还记得去年现货支持上市交易基金(ETF)的那场热闹派对吗?

基金业界热衷于把被证明是极为成功的贵金属模式,套用到工业金属的可能.

与之形成对比的是,世界金属制造商面对如此前景,则恐惧与厌恶并存.

铜产业尤为抵触不得不在市场持续供不应求之际与投资者对稀缺品铜展开竞争.

现在一年过去了,事态并未如许多人直观预期中那样发展.

似乎可以总结出这样的经验:市场供应充裕而非稀缺才是那些着眼投资现货金属而非期货的真正推手.

看看大相径庭的铜铝现货市场投资趋势就可一目了然了.

ETF证券实货金属部位图表,请点选(link.reuters.com/wyk27s)

ETF证券铜交易量图表,请点选(link.reuters.com/kyk27s)

LME铜和铝曲线结构图表,请点选(link.reuters.com/bam27s)

**无事生非?**

确实,由摩根大通和贝莱德所提出的两大现货铜ETF基金,迄今仍没着落.

两者均在2010年末宣布,且看来仍深陷和美国监管机构冗长的磋商当中.

但有一只现货铜ETF基金自2010年12月以来在伦敦证交所交易.这是ETF证券六档产品中的一档,对应在伦敦金属交易所(LME)交易的六种核心基本金属.

就实际持仓量来看,铜明显突出.该档基金目前持有6,050吨的LME注册铜,其中多数是在新奥尔良和圣路易斯,其他基本金属的仓位则是相形见绌.

但与整个LME库存相比,仍是沧海一粟,在未注销LME吨数的比重为略高于3%,即使后者自今年初以来已大幅下滑.

有趣的是,比起其他的铜产品,ETF证券中,现货铜支持的ETF基金交易活动水准相对偏低.

ETF证券指出,现货支持的产品相对较新,要花些时间才能得到投资人的青睐.肯定的是过去一个月来,在交易活动及现货仓位上都一直有大幅提高.

该产品面临的另一个可能的不利因素是成本结构相对较高.在0.69%的管理费基础上,还有0.12%的保险费以及每天0.36美元/吨的在LME注册仓库的实际仓储费.

但其更加根本的问题可能是LME远期曲线的当前走势.

想要弄明白,将它与现在铝市场的情况做下对比.

**有谁需要ETF?**

出于监管方面的原因或者嘉能可的重新考量,瑞士信贷和嘉能可计划推出一度热炒的大型铝ETF,似乎要销声匿迹了.

同时,铝ETF证券产品仅持有1,975吨实货金属,而且该水准自1月中来基本未变.

而投资者对实货金属的需求是目前LME铝市场状况的主要特征.

对实货金属的趋之若鹜已经令有些市场巨头激烈争夺LME库存.这已经导致167万吨库存被注销,而且底特律、荷兰Vlissingen和马来西亚Johor港口排满了等待卸货的队伍.

这种需求的驱动因素是资金成本和LME远期曲线期货升水所提供的收益之间存在差值.目前,两年期间的总收益接近10%.

关键的可变成本在仓储方面,因此形成了当前的趋势,即纷纷将金属从高成本LME的仓储库移至低成本的场外仓储.那些非常幸运地用于自己仓储库的运营商,将其移至内部仓库.

这项业务获利是以市场过剩为前提的.若没有LME场内外的这些铝,铝期货正价差就不足以支撑进行这些可以获利的融资活动.

相反,正价差是令铝期货市场准投资者感到头痛的主要问题.

持有多头部位并展期意味着,随着仓位延展至价格更高的未来月份,投资者每个月会有少量损失.持有多头并展期是被动指数投资的惯用做法.

但铜期货市场就不存在这种问题.两年内的铜期货毛收益为负数.似乎随着近月合约逆价差越来越大,负收益也势将越来越高.周四收盘时,现货与三个月期期货逆价差为每吨17.75美元.

如果投资者希望在铜市做多,这样的市场曲线结构下,持有期货仓位将获利,因为可以从月度展期中获益.持有现货金属意味着,放弃了展期收益.

**盛宴中的饥荒**

那么这意味着铜投资者可以松口气了吗?

并非如此.实货支持的金属基金还是个新事物,且仍在发展中.ETF证券在这场游戏中是先行者,迄今这类基金才开展一年多.

可能还会有其他基金推出.摩根大通尚未取消拟议中的铜ETF.官方说法是仍在等待.

但正是这种令消费者担心的市场供应稀缺,也可能反过来变成他们的救星.

从逻辑上说,虽然在短缺市场中,实货金属的投资需求更多地会成为产生扭曲价格影响,但在一个逆价差的市场中,这种短缺的表现却对持有实货金属的做法不利,反倒有利于期货多头持仓者.

若铜生产商真想吓到自己的话,可以看一下同为基本金属的铝行业的困境.

虽然铝市场明显存在大量过剩,但这种过剩却正在推动对实货铝的投资需求.

结果是市场表现非但未呈现盈余之态,反而是短缺之势.

如果你现在需要在北美获得额外的铝供应,是无法从LME仓库系统中拿货的,因市场排着队将金属转入仓储费更低的仓库.此外,你还需要支付纪录水平的实货溢价,因银行和仓库都在为争夺额外的铝而短兵相接.

那些希望市场发生从短缺转向过剩的结构性转变的铜消费者,应小心考虑自己的希望了.(完)