〔日本股市〕连续第五日收高,证券类股表现抢眼(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(新增细节)
* 日经指数盘中触及八个半月最高,收盘小涨0.1%
* 证券类股表现最佳
路透东京3月19日电---周一日本股市日经指数连续第五日收高,投资者买入此前走势落后的蓝筹股,在进一步推高股指前,他们还在观望美国经济复苏的更多迹象.
在美国经济数据强劲,以及全球央行提振流动性措施的支持下,日经指数.N225年内迄今已经大涨20%,进入严重"超买"区间,14日相对强弱指标(RSI)在78.8.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。