版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 19日 星期一 15:13 BJT

〔日本股市〕连续第五日收高,证券类股表现抢眼(更新版)

(新增细节)

* 日经指数盘中触及八个半月最高,收盘小涨0.1%

* 证券类股表现最佳

路透东京3月19日电---周一日本股市日经指数连续第五日收高,投资者买入此前走势落后的蓝筹股,在进一步推高股指前,他们还在观望美国经济复苏的更多迹象.

在美国经济数据强劲,以及全球央行提振流动性措施的支持下,日经指数.N225年内迄今已经大涨20%,进入严重"超买"区间,14日相对强弱指标(RSI)在78.8.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐