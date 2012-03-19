韩国称朝鲜卫星发射计划是严重挑衅

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月19日电---韩国周一谴责朝鲜的卫星发射计划，称之为“严重挑衅”，是朝鲜企图研发可发射核武器的远程弹道导弹的幌子。
韩国还发出安全警告，称韩国担心朝鲜在发射弹道导弹后将再进行一场核试验。
朝鲜上周五宣布下月将发射一颗卫星。就在不到两周前，朝鲜与美国达成协议，宣布暂停远程导弹的发射，以换取美国的粮食援助。
韩国政府发言人Park Jung-ha在声明中称：“我国政府认为，朝鲜所谓的卫星发射计划构成严重挑衅，旨在利用弹道导弹技术研发用于发射核武器的远程导弹。”
华府表示，朝鲜远程弹道导弹项目的进展非常快。美国政府去年表示，美国本土可能会在五年内面临朝鲜弹道导弹的威胁。
韩国总统李明博周一会见了负责外交和安全事务的内阁部长，讨论了朝鲜这一出人意料的声明。
Park Jung-ha在声明中表示，韩国将在下周举行的核安全峰会期间与美国、日本、中国和俄罗斯进行密切合作。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。