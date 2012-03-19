〔日本债市〕公债价格上涨,财年结束前料受支撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 本月财年将结束,此前市场料受支撑 * 10年期日债期货收高,成交相对清淡 * 投资者等候日本证券业协会月度数据,寻找有关保险商买盘的线索 路透东京3月19日电---日本公债价格周一扬升,因上周市场下跌交易商伺机低接.上周指标收益率(殖利率)一度攀至三个月高位. 日本财年将在3月31日结束,此前料有更多买盘的预期也支撑了日本公债. 10年期日本公债收益率跌2个基点,报1.030%.上周四曾触及1.060%,为12月初以来最高.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。