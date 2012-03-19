〔日本债市〕公债价格上涨,财年结束前料受支撑

* 本月财年将结束,此前市场料受支撑 * 10年期日债期货收高,成交相对清淡 * 投资者等候日本证券业协会月度数据,寻找有关保险商买盘的线索 路透东京3月19日电---日本公债价格周一扬升,因上周市场下跌交易商伺机低接.上周指标收益率(殖利率)一度攀至三个月高位. 日本财年将在3月31日结束,此前料有更多买盘的预期也支撑了日本公债. 10年期日本公债收益率跌2个基点,报1.030%.上周四曾触及1.060%,为12月初以来最高.