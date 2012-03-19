每日管理建议：如何看企业赚钱能力

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿3月12日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。

为了解你所在公司的财务状况，可参考以下三项衡量赚钱能力的指标：

1、增长。销售额的增长通常是个正面迹象。查找按年的增长状况，但记住，销售必须是盈利且可持续的。

2、现金。现金能确保企业的运营。现金增值是现金流出和流入的差值。搞清楚是在哪个业务单元产生的现金增值，公司如何运用现金以及是否有足够的现金流入。

3、资产回报率。企业的资产回报率即是在特定期间，资产均值除以净利润的商。这项指标能够表明你所在的公司运用资产赚钱的效率。

--摘自《经理人财务基础指南》(Guide to Finance Basics for Managers)