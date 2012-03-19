微软称安全漏洞可能外泄

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山3月16日电---中国一家黑客网站公布了如何利用近期发现的一个微软严重安全漏洞，使得微软(MSFT.O)的产品安全漏洞信息分享流程周五遭到抨击。

微软会提前向超过70家安全公司透露新发现的重大漏洞。发现漏洞的研究人员认为，“概念验证（proof-of-concept）”代码很可能就是其中一家公司泄漏的。

微软表示，正在对此展开调查，并“将采取必要行动保护消费者，同时确保分享的机密信息按照合同和项目的要求受到保护”。

“概念验证代码的细节看似与微软向主动防御项目合作伙伴分享的漏洞信息吻合，”微软“可信赖计算”项目主管Yunsun Wee表示。

微软于2008年启动主动防御项目，通常情况下在补丁发布前一天告知各安全公司，目的是使这些公司有时间优先研究和测试这些补丁。

时间非常关键，因为一旦补丁发布，黑客可以逆向寻找补丁解决了哪些问题，进而开发工具去攻击未打补丁的系统。从补丁发布到黑客开发出工具的间隔期已经从过去的几个月缩短至几周、几天甚至是几个小时。（完）