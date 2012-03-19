《中国2012年已发行非公开定向债务融资工具一览表》--3月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海3月19日电---以下为中国2012年已发行的银行间市场私募债(非公开定向债务融资工具)具体情况: 发行主体 发行时间 规模 期限 票面利率 主承销商 代 码 (亿元人民币) ----------------------------------------------------------------------------------- 华能国际 1月5日 50 3年 5.24% 建设银行 031217001 (600011.SS)(0902.HK) 奇瑞汽车 1月9日 10 1年 6.95% 国家开发银行 031229001 中泰化学(一期) 1月16日 5 1年 7.216% 兴业银行 031230001 (002092.SZ) 中国铝业 2月9日 20 3年 4.96% 交通银行 031209001 (601600.SS)(2600.HK) 农业银行 北京汽车股份公司 2月9日 10 3年 5.70% 中信证券 031226001 中信银行 中泰化学(二期) 2月13日 5 1年 7.216% 兴业银行 031230002 江苏交通控股公司 2月21日 20 3年 6.09% 农业银行 031231001 国开行 首都机场集团 2月29日 50 6个月 4.84% 中国银行 031222001 建设银行 大唐集团 3月8日 20 5年 5.16% 交通银行 031207001 光大银行 *华电国际 3月13日 50 3年 5.02% 建设银行 031232001 (600027.SS)(1071.HK) *首都公路发展集团 3月13日 30 3年 5.50% 建设银行 031234001 *中航工业集团 3月14日 20 5年 5.18% 工商银行 031203001 建设银行 ----------------------------------------------------------------------------------- 合计 290 中国银行间市场交易商协会2011年4月底发布了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公 开定向发行规则》,正式启动私募债的发行,规则确定了"定向发行、有限转让、内部披露"原则,以 促进更多企业通过债市融资. 所谓非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行债务融 资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让的行为.在银行间市场以非公开定向发行方式发行的 债务融资工具称为非公开定向债务融资工具. 非公开定向发行,放松事前严格的发行审核和信息披露,不再强制要求信用评级等市场中介服务, 缩小了信息披露范围,简化了发行注册条件.另一方面,通过限制交易流通来保障非公开定向工具始 终在定向投资人范围内流通,以此保护投资者利益. 在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券 (SCP)、私募债(非公开定向债务融资工具)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门 不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;其 余品种则由央行主导. 注:1.数据均来源于银行间市场交易商协会网站(www.nafmii.org.cn) 2.*代表新增. 3.欲浏览《2011年已发行非公开定向债务融资工具一览表》请点选[ID:nSB1404606].(完) --整理 边竞; 审校 李宏薇 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》 《中国2012年已发行非公开定向债务融资工具一览表》
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。