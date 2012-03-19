〔理财周报〕中国3月第一期银行理财产品预期最高收益率升至4.85%--社科院

路透北京3月19日电---中国社科院金融中心最新报告显示,3月第一期(3月3日-9日)共有53家商业银行发行理财产品324款,产品平均期限为139天,较上期延长14天;平均预期最高收益率为4.85%,预期收益率上升1个bp(基点).

其中结构类产品为25款,较上周增加6款,平均期限为363天,期限较上期延长40天;预期最高收益率为4.27%,较上期上升74个BP.

普通类产品有297款,数量较上周减少8款,产品的平均期限为120天;预期最高收益率为4.85%,较上期上升1个BP.

以下是理财产品的不同特点:

--从产品的币种种类来看:

本期人民币产品有292款,较上期减少1款,占比90.1%.本期外币类产品有33款,较上期增加1款,澳元、加元和美元产品占比较上期略有下降,其余各币种占比不同程度上升,但变化均不明显.

--从产品的资产主类来看:

本期利率类产品数量有192款,占到全部产品的59.3%,占比较上期下降4.7个百分点.混合类产品数量居次,有113款,数量较上期增加9款,占比为34.9%,较上期上升2.9个百分点.除利率类和信用类产品之外,本期其余各资产类产品数量占比较上期均不同程度上升,混合类产品升幅最大.

--从产品的收益类型来看:

本期非保本浮动收益型产品数量204款,占比为63%,较上期下降1个百分点.保本浮动收益型产品数量为52款,数量减少1款,保息浮动收益型产品数量为68款,较上期减少3款,保本浮动收益型产品和保息浮动收益型产品的占比分别为16%和21%.

--从产品委托期限方面来看:

3个月(含)以内的理财产品数量为158款,数量较上周减少17款,占比下降5个百分点,为48.8%.而6至9个月(含)期限产品占比上升5个百分点,数量由上期的38款增加至55款,除3个月(含)以内、3至6个月(含)和12至18个月(含)期限产品数量较上期有所下降之外,其余各期限产品数量均有所上升,3个月(含)以内期限产品占比下降最大,6至9个月(含)期限升幅最大.

**普通类产品:以组合资产管理类产品为主**

本期仅有12家机构发行104款组合资产类产品,发行量较大的为:工商银行、光大银行和民生银行.人民币组合资产管理类产品的平均期限为134天,平均预期最高收益率为5.22%,较上期上升12个BP.

人民币固定收益类产品的期限结构总体呈上升型.从利差水平来看,7天期产品的利差较低,仅为91BP.3个月期限产品利差最高,为250BP.从理财产品的收益率走势图来看,7天理财产品的收益率为2.40%,环比下降30BP.1年期理财产品的收益率为5.27%,环比上升7个BP.

**结构类产品:投向汇率类居多**

本期结构类产品共发售25款,数量较上期增加6款.挂钩资产涉及股票市场、汇率市场、利率市场和商品市场.

从不同市场的投资分布来看,本期投向汇率市场的产品最多,有12款,其次是利率类产品和股票类产品,各有6款,投向商品市场的产品有1款.

本期的汇率类产品由中国银行和渣打银行、星展银行发售.渣打银行和星展银行各发售1款产品,分别挂钩于英镑对美元和澳元兑美元汇率.中国银行发售10款产品,其中有4款产品挂钩于美元兑港币汇率,还涉及新西兰元对美元、美元兑人民币和美元兑日元汇率.

利率类产品由中资银行的北京银行和渤海银行发售.北京银行发售4款,全部挂钩于SHIBOR.渤海银行产品则挂钩于美元3个月LIBOR,均为人民币产品.

本期的股票类产品数量激增,由上周的2款上升至本周的6款.其中光大银行发售1款,其余全部由外资银行发售,均投资于境外股票.商品类产品有1款,由中国银行发售,投资于贵金属黄金.(完)