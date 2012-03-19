〔理财周报〕中国3月第一期银行理财产品预期最高收益率升至4.85%--社科院

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京3月19日电---中国社科院金融中心最新报告显示,3月第一期(3月3日-9日)共有53家商业银行发行理财产品324款,产品平均期限为139天,较上期延长14天;平均预期最高收益率为4.85%,预期收益率上升1个bp(基点).
其中结构类产品为25款,较上周增加6款,平均期限为363天,期限较上期延长40天;预期最高收益率为4.27%,较上期上升74个BP.
普通类产品有297款,数量较上周减少8款,产品的平均期限为120天;预期最高收益率为4.85%,较上期上升1个BP.
以下是理财产品的不同特点:
--从产品的币种种类来看:
本期人民币产品有292款,较上期减少1款,占比90.1%.本期外币类产品有33款,较上期增加1款,澳元、加元和美元产品占比较上期略有下降,其余各币种占比不同程度上升,但变化均不明显.
--从产品的资产主类来看:
本期利率类产品数量有192款,占到全部产品的59.3%,占比较上期下降4.7个百分点.混合类产品数量居次,有113款,数量较上期增加9款,占比为34.9%,较上期上升2.9个百分点.除利率类和信用类产品之外,本期其余各资产类产品数量占比较上期均不同程度上升,混合类产品升幅最大.
--从产品的收益类型来看:
本期非保本浮动收益型产品数量204款,占比为63%,较上期下降1个百分点.保本浮动收益型产品数量为52款,数量减少1款,保息浮动收益型产品数量为68款,较上期减少3款,保本浮动收益型产品和保息浮动收益型产品的占比分别为16%和21%.
--从产品委托期限方面来看:
3个月(含)以内的理财产品数量为158款,数量较上周减少17款,占比下降5个百分点,为48.8%.而6至9个月(含)期限产品占比上升5个百分点,数量由上期的38款增加至55款,除3个月(含)以内、3至6个月(含)和12至18个月(含)期限产品数量较上期有所下降之外,其余各期限产品数量均有所上升,3个月(含)以内期限产品占比下降最大,6至9个月(含)期限升幅最大.
**普通类产品:以组合资产管理类产品为主**
本期仅有12家机构发行104款组合资产类产品,发行量较大的为:工商银行、光大银行和民生银行.人民币组合资产管理类产品的平均期限为134天,平均预期最高收益率为5.22%,较上期上升12个BP.
人民币固定收益类产品的期限结构总体呈上升型.从利差水平来看,7天期产品的利差较低,仅为91BP.3个月期限产品利差最高,为250BP.从理财产品的收益率走势图来看,7天理财产品的收益率为2.40%,环比下降30BP.1年期理财产品的收益率为5.27%,环比上升7个BP.
**结构类产品:投向汇率类居多**
本期结构类产品共发售25款,数量较上期增加6款.挂钩资产涉及股票市场、汇率市场、利率市场和商品市场.
从不同市场的投资分布来看,本期投向汇率市场的产品最多,有12款,其次是利率类产品和股票类产品,各有6款,投向商品市场的产品有1款.
本期的汇率类产品由中国银行和渣打银行、星展银行发售.渣打银行和星展银行各发售1款产品,分别挂钩于英镑对美元和澳元兑美元汇率.中国银行发售10款产品,其中有4款产品挂钩于美元兑港币汇率,还涉及新西兰元对美元、美元兑人民币和美元兑日元汇率.
利率类产品由中资银行的北京银行和渤海银行发售.北京银行发售4款,全部挂钩于SHIBOR.渤海银行产品则挂钩于美元3个月LIBOR,均为人民币产品.
本期的股票类产品数量激增,由上周的2款上升至本周的6款.其中光大银行发售1款,其余全部由外资银行发售,均投资于境外股票.商品类产品有1款,由中国银行发售,投资于贵金属黄金.(完)
--整理 赵红梅; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。