〔企业并购〕联合包裹将收购TNT Express,创建全球物流领先企业

路透3月19日电---联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)称,联合包裹将与TNT Express创建物流行业的全球领先企业.

联合包裹表示,交易将在第四年底前,每年带来5.25-7.25亿美元的税前成本协同效益.

UPS称,"有信心通过所有相关的竞争监管批准."并表示,公司整合完成后,预计业务产生回报率将与现有目标投资回报率一致.(完)