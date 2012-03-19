〔企业并购〕联合包裹将收购TNT Express,创建全球物流领先企业

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透3月19日电---联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)称,联合包裹将与TNT Express创建物流行业的全球领先企业.
联合包裹称,此次交易预计在第一年就会增厚每股盈余(EPS).
联合包裹表示,交易将在第四年底前,每年带来5.25-7.25亿美元的税前成本协同效益.
UPS称,"有信心通过所有相关的竞争监管批准."并表示,公司整合完成后,预计业务产生回报率将与现有目标投资回报率一致.(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。