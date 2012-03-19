〔中国债市〕人民币利率互换震荡整理,消息面淡静市场缺乏交易热点

路透上海3月19日电---中国人民币利率互换(IRS)周一震荡整理.市场人士表示,"两会"闭幕以后,政策面趋于淡静,市场缺乏交投热点,再加上回购利率维持低位,IRS波澜不惊,维持窄幅震荡的态势.

"(IRS)价格波动不大,最近没什么政策面的消息,市场心态很平和,所以也没什么热点."上海一银行交易员称.

他并表示,近期主要还需关注资金面的情况,如果货币市场利率维持在目前低位,且政策面没有大的变化,IRS料将维持盘整的可能性大.

中国银行间市场资金面继续呈现宽松,周一质押式回购利率CNREPO=CFXS除14天期品种因跨季因素明显走升之外,其它期限走势均较平稳.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.2100/3.3160 3.1000/3.1958 3.1933/3.2867 3.3800/3.4800 3.3125/3.6050

周五 3.2167/3.3283 3.0971/3.1871 3.1843/3.2771 3.3671/3.4643 3.3120/3.6020

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变动 -0.0067/-0.0123 +0.0029/+0.0087 +0.0090/+0.0096 +0.0129/ 0.0157 +0.0005/+0.0030

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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