〔中国债市〕人民币利率互换震荡整理,消息面淡静市场缺乏交易热点

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海3月19日电---中国人民币利率互换(IRS)周一震荡整理.市场人士表示,"两会"闭幕以后,政策面趋于淡静,市场缺乏交投热点,再加上回购利率维持低位,IRS波澜不惊,维持窄幅震荡的态势.
"(IRS)价格波动不大,最近没什么政策面的消息,市场心态很平和,所以也没什么热点."上海一银行交易员称.
他并表示,近期主要还需关注资金面的情况,如果货币市场利率维持在目前低位,且政策面没有大的变化,IRS料将维持盘整的可能性大.
中国银行间市场资金面继续呈现宽松,周一质押式回购利率CNREPO=CFXS除14天期品种因跨季因素明显走升之外,其它期限走势均较平稳.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.2100/3.3160 3.1000/3.1958 3.1933/3.2867 3.3800/3.4800 3.3125/3.6050
周五 3.2167/3.3283 3.0971/3.1871 3.1843/3.2771 3.3671/3.4643 3.3120/3.6020
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变动 -0.0067/-0.0123 +0.0029/+0.0087 +0.0090/+0.0096 +0.0129/ 0.0157 +0.0005/+0.0030
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。