〔中国票据市场〕转贴利率变化不大,季末临近卖盘浮现以符合监管要求

路透北京3月19日电---中国票据市场转贴利率周一变化不大.一季度末时点渐进,部分机构为满足存贷比(贷款/存款)监管要求,选择沽出票据,进而在供应端改变着先前票据资产供过于求的状况.

"(转贴利率)止住了下滑趋势,"华南地区一银行交易员称,"卖盘多一些,买盘少一些.季末考核,存贷比高的机构会出票调整(信贷)规模,前期通过(买入)票据来填信贷额度的需求也会有所减弱."

虽然料季末监管要求会在一定程度上限制票据转帖利率月内的下跌,但他认为转帖利率上半年的跌势并不会改变.

华东地区一商行交易员亦表示,当前票据卖盘的增加,只会在供应端增加票据的供给,尚难以改变前期形成的供求关系.

中国证券报周一援引市场人士预计,春节后企业开工,信贷需求开始逐渐放大,预计3月银行业新增贷款约8,000亿元人民币,一季度2.4万亿元信贷目标可能落空.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 6.0127/5.7090 6.3198/6.0466 7.3375/6.8678

上日 6.0681/5.7465 6.3914/6.1090 7.4902/7.0320

------------------------------------------------------

变动 -5.54bp/-3.75bp -7.16bp/-6.24bp -15.27bp/-16.42bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.2090%,与上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.2740/3.2170 3.3103/3.2553

上日 3.2850/3.2300 3.3283/3.2743

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>