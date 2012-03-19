〔中国票据市场〕转贴利率变化不大,季末临近卖盘浮现以符合监管要求

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京3月19日电---中国票据市场转贴利率周一变化不大.一季度末时点渐进,部分机构为满足存贷比(贷款/存款)监管要求,选择沽出票据,进而在供应端改变着先前票据资产供过于求的状况.
"(转贴利率)止住了下滑趋势,"华南地区一银行交易员称,"卖盘多一些,买盘少一些.季末考核,存贷比高的机构会出票调整(信贷)规模,前期通过(买入)票据来填信贷额度的需求也会有所减弱."
虽然料季末监管要求会在一定程度上限制票据转帖利率月内的下跌,但他认为转帖利率上半年的跌势并不会改变.
华东地区一商行交易员亦表示,当前票据卖盘的增加,只会在供应端增加票据的供给,尚难以改变前期形成的供求关系.
中国证券报周一援引市场人士预计,春节后企业开工,信贷需求开始逐渐放大,预计3月银行业新增贷款约8,000亿元人民币,一季度2.4万亿元信贷目标可能落空.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 6.0127/5.7090 6.3198/6.0466 7.3375/6.8678
上日 6.0681/5.7465 6.3914/6.1090 7.4902/7.0320
------------------------------------------------------
变动 -5.54bp/-3.75bp -7.16bp/-6.24bp -15.27bp/-16.42bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价持平**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.2090%,与上日持平.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.2740/3.2170 3.3103/3.2553
上日 3.2850/3.2300 3.3283/3.2743
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。