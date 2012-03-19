〔中国国企〕1-2月国企实现利润3,635亿元,同比下降10.9%--财政部

路透北京3月19日电---中国财政部周一公布,1-2月国有企业累计实现利润总额3,635亿元人民币,同比下降10.9%.该数据也反映出中国经济正处于下行趋势中.

财政部网站刊登的新闻稿称,2012年1-2月,纳入本月报统计范围的全国国有及国有控股企业营业总收入、应交税费同比继续保持增长,但实现利润同比出现下降.

"与去年同期相比,1-2月实现利润增幅较大的行业为:烟草、邮电通信等,实现利润降幅较大的行业为:钢铁、石化、施工房地产、机械等."新闻稿称.