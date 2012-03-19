〔中国国企〕1-2月国企实现利润3,635亿元,同比下降10.9%--财政部

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京3月19日电---中国财政部周一公布,1-2月国有企业累计实现利润总额3,635亿元人民币,同比下降10.9%.该数据也反映出中国经济正处于下行趋势中.
财政部网站刊登的新闻稿称,2012年1-2月,纳入本月报统计范围的全国国有及国有控股企业营业总收入、应交税费同比继续保持增长,但实现利润同比出现下降.
"与去年同期相比,1-2月实现利润增幅较大的行业为:烟草、邮电通信等,实现利润降幅较大的行业为:钢铁、石化、施工房地产、机械等."新闻稿称.
数据显示,同期中央企业累计实现利润总额2,119.7亿元,同比下降11.5%.其中,中央管理企业累计实现利润总额1,406.1亿元,同比下降19.8%,地方国有企业累计实现利润总额515.3亿元,同比下降10%.
1-2月国有企业累计实现营业总收入75,020.6亿元,同比增长9.9%.
此前数据显示,中国2011年GDP同比增长9.2%,其中第四季度增幅连续四个季度下滑至8.9%.(完)
--发稿 沈燕; 审校 曾祥进
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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