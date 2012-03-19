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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 15:50 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:日圆全面承压,兑欧元触及五个月低位

0739GMT--欧元兑日圆EURJPY=R触及五个月高位110.15日圆,因日圆普遍承压,数据显示,在上月日本央行意外放宽政策后,投机客目前大量做空日圆.

美元兑日圆JPY=微跌至83.30日圆,但距离上周所及11个月高位84.187不远.澳元兑日圆AUDJPY=R触及2011年5月以来最高的88.62.

欧元兑美元EUR=持平,报1.3163,守在远高于近期所及一个月低位1.3004上方.(完)

--编译 丁琦;审校 李爽

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