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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 15:49 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超347亿韩元

路透首尔3月19日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超347亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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3月19日 34.7 -112.0 82.8

3月16日 -1.7 -149.9 151.8

3月15日 169.0 -249.9 77.5

3月14日 535.9 41.3 -479.2

3月13日 120.5 82.6 -313.1

3月12日 -146.6 -115.5 286.3

3月 9日 16.6 -8.2 -102.4

3月 8日 -420.9 142.1 203.1

3月 7日 -370.8 128.6 350.5

3月 6日 -226.3 -117.6 298.5

3月 5日 -47.1 -153.7 272.1

3月 2日 374.8 18.8 -314.3

2月29日 532.5 159.4 -525.3

2月28日 -81.3 202.2 -161.5

2月27日 -28.8 -209.4 300.8

2月24日 170.7 -99.3 -67.7

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本月以来 351.0 -474.9 513.0

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今年以来 10,928.5 -2,858.1 -6,418.0

------------------------------------------------- (完)

--编译 许娜;审校 丁琦

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