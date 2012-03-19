〔外汇期权〕英镑/美元波动率意外走坚,美元/日圆波动率承压--IFR

IFR伦敦3月19日电---欧元/美元隐含波动率周五受创,但由于实际波动率较低且现汇处于区间波动,因此这种趋势已是预料之中.

一个月期隐含波动率近期及11个月低点为9.25%,今日在伦敦市场开盘报9.5%后,应跌回这一水准.一个月期小时实际波动率仅为8.25%.三个月期波动率由周五的10.2%升至10.3%,一年期波动率报12.1%(最近及长期低点在11.7%).Delta值为0.25的一个月期风险逆转指标(RR)仅为1.0%,偏向于欧元卖权.

英镑/美元波动率意外走坚,市场似乎偏空,令一个月价平期权波动率走向8.0%,尽管一个月期小时实际波动率仅为7.15%,长期隐含波动率低点在6.85%.一年期价平期权波动率现报9.7%,其长期低点在2月所及的9.0%.一个月期欧元/英镑的波动率在近期及长期低点7.0%仍受支撑.

欧元/瑞郎波动率曲线延续瑞士央行上周会议后的跌势.一个月期波动率触及五年低点2.5%,美元/瑞郎波动率较欧元/美元波动率仍有小幅溢价(一个月期为0.25%).

欧元兑日圆现汇今日最终升破110.00的障碍位,一个月期波动率从周五的11.7%重新升向12.0%.

美元/日圆波动率承压,因现汇由上周所及84.00日圆上方的长期高点跌向83.00.一个月期波动率报10.35%,一年期波动率报12.1%.(完)

--编译 李爽;审校 王洋

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