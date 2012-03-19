路透伦敦3月19日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

美元/日圆:短期来看,美元/日圆趋势很强并且依然如此,所以今天做空或许有些大胆,但从楔形形态、相对强弱指标(RSI)初步背离的看跌信号、近两日蜡烛图(看似偏空)和短期随机指标高处密集来看,很多迹象都在暗示跌势即将来临.若日线收盘低于在目前位于82.90的五日低点均值,则将加剧回测82.00/81.50水准的压力.

欧元/美元:必须弄清周五上涨并收在高处这一点.要么是摆脱上周空头过多的情况,要么是弹离1.30低位/1.29高位区域所致.若本周初穿过1.3187/92和1.3245这些参考水准,那就是第二个理由,并且将能上看更重要的1.3291/02区域;若回到1.3130/20下方,则代表卖盘再起,将有下看1.30下方的危险.

英镑/美元:周五蜡烛图型,与整体偏空情况及日前跌破1.5650的表现相左,且日线收在高处,暗示阻力区与1.5833/84存在需求.若突破后者,则略低于1.60的2月和年内高位将再受试探.短线支撑位料在先前高位及周五蜡烛实体中点1.5775/49.(完)

--编译 程琳;审校 蔡美珍

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